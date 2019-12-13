Как ретвиты в соцсетях влияют на память

Кнопка «репост» в соцсетях ведёт к регрессу мозга.Учёные из Корнелльского и Пекинского университетов в ходе совместного исследования обнаружили вред, который научно-техническому прогрессу за счёт создания «когнитивной перегрузки» наносят ретвиты в сервисе микроблогов.Итоги эксперимента были опубликованы в журнале Computers in Human Behavior.По словам учёных, ретвиты создают эффект «когнитивной перегрузки», мешающий отдельным индивидуумам учиться и сохранять увиденное в памяти. Этот эффект может отразиться в глобальном масштабе, снизив «производительность» мировой системы.«Люди перестают публиковать какие-то оригинальные идеи или мысли. Они просто делятся прочитанным со своими друзьями одним нажатием кнопки. Но они не понимают, что „расшаривание“ имеет и обратную сторону, которая мешает взаимодействию между людьми», — пояснил профессор кафедры развития человека из Корнелльского университета Ци Вон.В эксперименте приняли участие студенты Пекинского университета, которых разделили на две группы. На мониторах первой группы выходили сообщения соцсети Weibo (китайский аналог Twitter) с двумя вариантами действий: репост или переход к следующему сообщению. Вторую группу лишили возможности делать репосты. После этого все студенты получили задание, в котором требовалось пересказать содержание прочитанных сообщений. Студенты в группе, где разрешалось репостить, дали в два раза больше неправильных ответов на вопросы теста.«Именно те сообщения, которые они репостили, студенты запоминали хуже всего», — отметил Ци Вон.По мнению учёного, мысленную энергию, которая требуется на осознание прочитанного, студенты тратили на решение вопроса, репостить или не репостить информацию, что в итоге и привело к «когнитивной перегрузке».Во втором эксперименте студентам, которые перед этим провели в соцсети достаточно долгое время, дали прочитать статью из журнала New Scientist. И снова учёные обнаружили «когнитивную утечку». Репостившие студенты понимали смысл статьи хуже, чем их оставшиеся без репостов коллеги.«„Расшаривание“ приводит к дополнительной нагрузке на мозг, которая мешает решению других задач», – констатировал Ци Вон.По словам учёных, кнопки репоста привлекают пользователей, как элемент дизайна веб-страницы, и упростив их, можно снять некоторое количество нагрузки на мозг.«Онлайн-дизайн должен быть простым и соответствующим задачам», — резюмировал Ци Вон.