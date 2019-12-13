Как ретвиты в соцсетях влияют на память
Учёные из Корнелльского и Пекинского университетов в ходе совместного исследования обнаружили вред, который научно-техническому прогрессу за счёт создания «когнитивной перегрузки» наносят ретвиты в сервисе микроблогов.
Итоги эксперимента были опубликованы в журнале Computers in Human Behavior.
По словам учёных, ретвиты создают эффект «когнитивной перегрузки», мешающий отдельным индивидуумам учиться и сохранять увиденное в памяти. Этот эффект может отразиться в глобальном масштабе, снизив «производительность» мировой системы.
«Люди перестают публиковать какие-то оригинальные идеи или мысли. Они просто делятся прочитанным со своими друзьями одним нажатием кнопки. Но они не понимают, что „расшаривание“ имеет и обратную сторону, которая мешает взаимодействию между людьми», — пояснил профессор кафедры развития человека из Корнелльского университета Ци Вон.
В эксперименте приняли участие студенты Пекинского университета, которых разделили на две группы. На мониторах первой группы выходили сообщения соцсети Weibo (китайский аналог Twitter) с двумя вариантами действий: репост или переход к следующему сообщению. Вторую группу лишили возможности делать репосты. После этого все студенты получили задание, в котором требовалось пересказать содержание прочитанных сообщений. Студенты в группе, где разрешалось репостить, дали в два раза больше неправильных ответов на вопросы теста.
«Именно те сообщения, которые они репостили, студенты запоминали хуже всего», — отметил Ци Вон.
По мнению учёного, мысленную энергию, которая требуется на осознание прочитанного, студенты тратили на решение вопроса, репостить или не репостить информацию, что в итоге и привело к «когнитивной перегрузке».
Во втором эксперименте студентам, которые перед этим провели в соцсети достаточно долгое время, дали прочитать статью из журнала New Scientist. И снова учёные обнаружили «когнитивную утечку». Репостившие студенты понимали смысл статьи хуже, чем их оставшиеся без репостов коллеги.
«„Расшаривание“ приводит к дополнительной нагрузке на мозг, которая мешает решению других задач», – констатировал Ци Вон.
По словам учёных, кнопки репоста привлекают пользователей, как элемент дизайна веб-страницы, и упростив их, можно снять некоторое количество нагрузки на мозг.
«Онлайн-дизайн должен быть простым и соответствующим задачам», — резюмировал Ци Вон.
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