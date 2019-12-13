Лучшие завтраки для очищения организма

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6 продуктов с детокс-эффектом.Употребление на завтрак определенных продуктов, которые обладают детокс-эффектом, поможет мягко очистить организм.Зеленый чайЗамените привычную чашку кофе зеленым чаем, который, благодаря высокому содержанию катехина, поможет поддерживать печень здоровой, а также поспособствует детоксикации организма.ОвсянкаЦельные зерна улучшают работу кишечника, помогая организму очиститься естественным образом. Помните об этом полезном свойстве овсянки и чаще готовьте ее на завтрак.СпаржаСпаржа содержит пребиотики и пробиотики, которые важны для поддержания работы и здоровья пищеварительного тракта. Кроме того, вещества, содержащиеся в этом продукте, препятствуют возникновению метеоризма.Зеленый смузиЗеленые смузи помогают получать ежедневно необходимые нашему организму питательные вещества, а также способствуют очищению организма. Особенно, если добавлять в напиток такие детокс-продукты, как кресс-салат, шпинат и лимон.Семена чиаБогатые омега-3 жирными кислотами и клетчаткой, семена чиа помогают очистить организм и сохранить сердце здоровым.Фруктовый салатСвежие фрукты также обладают мягким детокс-эффектом, поэтому чаще балуйте себя фруктовыми салатами с разнообразными ингредиентами.