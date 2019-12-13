Лучшие завтраки для очищения организма

6 продуктов с детокс-эффектом.

Употребление на завтрак определенных продуктов, которые обладают детокс-эффектом, поможет мягко очистить организм.

Зеленый чай

Замените привычную чашку кофе зеленым чаем, который, благодаря высокому содержанию катехина, поможет поддерживать печень здоровой, а также поспособствует детоксикации организма.

Овсянка

Цельные зерна улучшают работу кишечника, помогая организму очиститься естественным образом. Помните об этом полезном свойстве овсянки и чаще готовьте ее на завтрак.

Спаржа

Спаржа содержит пребиотики и пробиотики, которые важны для поддержания работы и здоровья пищеварительного тракта. Кроме того, вещества, содержащиеся в этом продукте, препятствуют возникновению метеоризма.

Зеленый смузи

Зеленые смузи помогают получать ежедневно необходимые нашему организму питательные вещества, а также способствуют очищению организма. Особенно, если добавлять в напиток такие детокс-продукты, как кресс-салат, шпинат и лимон.

Семена чиа

Богатые омега-3 жирными кислотами и клетчаткой, семена чиа помогают очистить организм и сохранить сердце здоровым.

Фруктовый салат

Свежие фрукты также обладают мягким детокс-эффектом, поэтому чаще балуйте себя фруктовыми салатами с разнообразными ингредиентами.
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Добавил kruzka в категорию Гастроэнтерология

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