Лучшие завтраки для очищения организма
Употребление на завтрак определенных продуктов, которые обладают детокс-эффектом, поможет мягко очистить организм.
Зеленый чай
Замените привычную чашку кофе зеленым чаем, который, благодаря высокому содержанию катехина, поможет поддерживать печень здоровой, а также поспособствует детоксикации организма.
Овсянка
Цельные зерна улучшают работу кишечника, помогая организму очиститься естественным образом. Помните об этом полезном свойстве овсянки и чаще готовьте ее на завтрак.
Спаржа
Спаржа содержит пребиотики и пробиотики, которые важны для поддержания работы и здоровья пищеварительного тракта. Кроме того, вещества, содержащиеся в этом продукте, препятствуют возникновению метеоризма.
Зеленый смузи
Зеленые смузи помогают получать ежедневно необходимые нашему организму питательные вещества, а также способствуют очищению организма. Особенно, если добавлять в напиток такие детокс-продукты, как кресс-салат, шпинат и лимон.
Семена чиа
Богатые омега-3 жирными кислотами и клетчаткой, семена чиа помогают очистить организм и сохранить сердце здоровым.
Фруктовый салат
Свежие фрукты также обладают мягким детокс-эффектом, поэтому чаще балуйте себя фруктовыми салатами с разнообразными ингредиентами.
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Добавил kruzka в категорию Гастроэнтерология
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