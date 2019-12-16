Шесть оптимальных способов избавления от лишнего веса

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Шесть способов сжечь килограмм чистого жира.Для того чтобы сжечь один килограмм жира, утверждают специалисты в этой области, нужно потратить почти восемь тысяч калорий. Но существует определенный тип питания, особый режим тренировок и другие полезные приемы, которые помогут т избавиться от лишнего жира в довольно сжатые сроки.Специалисты называют шесть способов быстрого сжигания лишнего жира.Пейте зеленый чайЗеленый чай, как известно, обладает уникальными природными антиоксидантами, благодаря катехинамс, которые содержатся в зеленом чае. Именно этот элемент активно участвует в процессе окисления жира, что помогает бороться с лишними килограммами. Опыты подтвердили: употребление четырех чашек зеленого чая в день позволит сбросить ? кг за неделю. А чтобы расстаться с одним килограммом чистого жира, зеленый чай нужно пить на 14 днейСжигайте бурый жирВажно осознавать, что бурый жир представляет собой теплогенерирующий тип жира, который не накапливает – он как раз сжигает калории. Для его активации нужно подвергнуть себя более низкой температуре, примерно 16-18 градусов. При этом знайте, что бурый жир позволяет терять от 100 до 300 калорий в день. Чтобы сжечь 1 кг чистого жира потребуется около месяца.Ограничьте потребление углеводовПеред тем, как начать сжигать собственный жир, важно изначально человек сжечь весь запас гликогена. Это позволяет делать низкоуглеводная диета – вы станете прощаться каждые две недели с ? кг чистого жира. Понятно, что для сжигания 1 килограмма жира понадобится месяц.Наберите килограмм мышечной массыНа каждой ежедневной тренировке следует сжигать по 100 калорий, чтобы за год потерять 36500 калорий – а это эквивалент 10 килограммам жира. Поэтому стоит стремиться набрать килограмм мышечной массы и сжечь килограмм жира можно (на это понадобится около пяти недель). Для этого нужно регулярно поднимать тяжести, приседать и подтягиваться.Выполняйте комплексные упражненияКогда вы задействуете в тренажерном зале сразу несколько групп мышц, то процесс сжигания калорий идет намного быстрее. Потратив около часа на приседания, выпады, становую тягу, вы сможете сжечь порядка 300-500 калорий. Чтобы расстаться с 1 килограммом жира понадобится 15-25 таких тренировок.Комбинируйте высокоинтенсивный интервальный тренинг с силовыми нагрузкамиКак известно, получасовая высокоинтенсивная тренировка способствует сжиганию 300-500 калорий. Стоит к ней добавить силовые упражнения и вы потратите больше калорий, а килограмм чистого жира можно будет сжечь примерно за две недели.Специалисты обращают внимание на тот факт, что у некоторых людей есть нарушения в обмене веществ и приведенные выше способы могут оказаться бесполезными. В случае, когда вы регулярно выполняете тренировки и правильно питаетесь. А жир не спешит уходить — обратитесь к врачу.