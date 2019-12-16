Овощи и фрукты, лучше всего очищающие легкие

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Специалисты утверждают, что есть определенный перечень продуктов, употребление которых может очистить легкие.Чтобы вы могли дышать свободнее, нужно в свое ежедневное меню ввести несколько полезных продуктов, которые помогут эффективно очистить легкие. Не отмахивайтесь от информации, если вы решили, что вам, как человеку некурящему она ни к чему и у вас легкие, как у таежной Агафьи Лыковой. Помните, что практически каждый из нас вольно или невольно является пассивным курильщиком.Наши легкие работают безостановочно 24 часа в сутки и так всю жизнь, как говорится, до последнего вдоха. Каждый день в среднем человек делает около 20 000 вдохов и выдохов. Легкие постоянно втягивают окружающий нас воздух и помогают организму избавиться от ненужного углекислого газа.Заболевания легких – это довольно серьезно и, к сожалению, распространенно. Чтобы уберечь себя от этой напасти, стоит отказаться от курения, разогнать вокруг любителей подымить, систематически заниматься в спортзале и практиковать одну из многих дыхательных гимнастик, а также постоянно употреблять продукты для очищения легких.Крестоцветные овощи – лучший представитель которых — капуста любого сорта. Эти овощи являются отличными средствами для очищения легких, благодаря антиоксидантам, входящим в их состав.Продукты с содержанием каротиноидов – они существенно снижают риск развития рака легких. Эти продукты легко узнаваемые – они имеют оранжевый или красный цвет. Т.е. все фрукты или овощи яркого оранжевого цвета – отличная помощь вашим легким, позволяющая предотвратить развитие астмы.Продукты с содержанием омега-3 жирных кислот – это может быть льняное семя, морская рыба и орехи – все они содержат такин кислот, которые помогают бороться с астмой.Продукты с фолиевой кислотой – они хороши в качестве профилактики рака легких. К таким продуктам относятся: шпинат; спаржа; свекла; чечевица, чеснок, который феерически быстро очищает легкие, защищает их от инфекций, благодаря своему противовоспалительному свойству. Чеснок рекомендован к употреблению при астме и помогает снизить риск развития рака легких.Продукты с содержанием витамина С – этот витамин отличное «транспортное средство» для переноса кислорода по всему телу. Продукты, в состав которых входит витамина С, отлично подходят для улучшения работы легких. Это: киви; болгарский перец; цитрусовые; грейпфруты; помидоры; брокколи; ананасы и многие другие фрукты и овощи.Ягоды – они содержат полифенолы антоцианы, флавоноиды – бета-каротин, лютеин и зеаксантин. Ягоды являются отменной защитой от рака легких и помощниками при лечении воспалительных и инфекционных заболеваний.Яблоки – за счет содержащихся в них флавоноидов и множейства витаминов, они улучшают респираторную функцию и предотвращают развитие болезней легких.Имбирь и куркума – эти замечательные специи обладают противовоспалительными свойствами и способны очищать легкие от вредных веществ. Специи можно и нужно постоянно добавлять во все блюда для противостояния раковым клеткам.Грейпфруты и гранаты – в них содержатся витамины, антиоксиданты, минералы и флавоноиды, которые чистят легкие от канцерогенов.Продукты с содержанием магния – этот минерал способен повышать эффективность дыхания. Лучшие источники: семена, орехи и бобы.Вода – она крайне необходима легким, а ее нехватка приводит к самым различным нарушениям в его работе. Также с водой выводятся опасные токсины, которые вредны и для легких.Чтобы принести максимальную пользу своему организму, стоит насытить свой ежедневный рацион необходимыми питательными элементами.