Медики объяснили, почему надо спать обнаженными
Сон в прохладном помещении помогает сбросить лишние килограммы, так как обмен веществ в организме ускоряется, чтобы сохранять тепло. Кроме того, такой сон снижает риск развития диабета и других метаболических нарушений, передает Deccan Chronicle. Согласно данным международного исследования, проведенного Национальным фондом сна в США, все эти положительные эффекты можно испытать на себе, если спать обнаженным.
Чтобы человек смог заснуть, температура его тела должна снизиться примерно на полградуса. Тогда мозг начинает посылать сигналы кровеносным сосудам. Они, в свою очередь, расширяются и выделяют тепло. Сейчас все больше становится известно о коричневом жире. В отличие от обычного жира, коричневый жир помогает сжигать калории. Такого жира много у детей. Он нужен им, чтобы поддерживать тело в тепле. Исследования показали, что коричневый жир есть и у взрослых. Некоторые виды деятельности повышают активность этого жира, в том числе, сон в прохладной спальне.
Кроме того, сон в обнаженном виде положительно влияет на качество романтических отношений. Недавно в Британии был проведен опрос, в котором приняла участие 1000 человек. Исследование показало, что 57% людей, спавших обнаженными, счастливы в отношениях по сравнению с 48% участников, носивших пижамы, 43% владельцев ночных рубашек и 38% людей, спавших в комбинезонах для сна. Сексолог Дениз Ноулз отмечает: спать без одежды полезно и для тех, кого волнует образ собственного тела.
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