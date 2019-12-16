Медики объяснили, почему надо спать обнаженными

Специалисты рассказали, чем полезен сон без одежды.Сон в прохладном помещении помогает сбросить лишние килограммы, так как обмен веществ в организме ускоряется, чтобы сохранять тепло. Кроме того, такой сон снижает риск развития диабета и других метаболических нарушений, передает Deccan Chronicle. Согласно данным международного исследования, проведенного Национальным фондом сна в США, все эти положительные эффекты можно испытать на себе, если спать обнаженным.Чтобы человек смог заснуть, температура его тела должна снизиться примерно на полградуса. Тогда мозг начинает посылать сигналы кровеносным сосудам. Они, в свою очередь, расширяются и выделяют тепло. Сейчас все больше становится известно о коричневом жире. В отличие от обычного жира, коричневый жир помогает сжигать калории. Такого жира много у детей. Он нужен им, чтобы поддерживать тело в тепле. Исследования показали, что коричневый жир есть и у взрослых. Некоторые виды деятельности повышают активность этого жира, в том числе, сон в прохладной спальне.Кроме того, сон в обнаженном виде положительно влияет на качество романтических отношений. Недавно в Британии был проведен опрос, в котором приняла участие 1000 человек. Исследование показало, что 57% людей, спавших обнаженными, счастливы в отношениях по сравнению с 48% участников, носивших пижамы, 43% владельцев ночных рубашек и 38% людей, спавших в комбинезонах для сна. Сексолог Дениз Ноулз отмечает: спать без одежды полезно и для тех, кого волнует образ собственного тела.