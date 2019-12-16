Профилактика и лечение аллергического насморка

Как справиться с аллергическим насморком и как избежать его появления.Для многих людей весенние аллергии — правило, а не исключение. Вызвать аллергический ринит может цветения наравне с другими провоцирующими факторами — бытовой пылью, шерстью животных, водопроводной водой.Если ринит все же окажется аллергическим, то народные средства лечения навряд ли будут эффективными. А вот немного облегчить аллергический насморк могут промывания полости носа раствором соли. Для его приготовления в стакан теплой воды добавляют ? чайной ложки соли и хорошенько размешивают. В случае. Когда при промывании появляется ощущение жжения, то количество соли необходимо уменьшить.А вот точно определить причину аллергии и назначить грамотное адекватное лечение может только врач-аллерголог. Традиционно они назначают антигистаминные препараты в виде сиропов для внутреннего применения. Обычно курс лечения такими препаратами довольно длительный – более двух недель.Есть и противоаллергические спреи, которые также назначаются для снятия симптоматики заболевания при легких формах аллергии. Часто их назначают для лечения аллергического ринита у детей.Еще одна группа лекарственных препаратов – кортикостероиды, которые назначают, если аллергия проявляется в тяжелой степени тяжести.А вот применение сосудосуживающих препаратов категорически не рекомендуется при аллергическом насморке – они никоим образом не смогут вылечить сезонный насморк, а спровоцировать другие болезни носоглотки вполне могут.Для профилактики аллергического ринита стоит выполнять несложные рекомендации:— свести к минимуму свои контакты с аллергенами;— менять постельное белье каждую неделю;— убрать или свести к минимуму количество ковров в доме;— как можно чаще делать влажную уборку;— стоит отказаться полностью от курения или уменьшить дозу выкуриваемых за день сигарет;— не позволяйте в таком состоянии курить кому-то рядом с вами – пассивное курение только навредит вам и обострит ринит;— замените дома тканевые шторы на жалюзи, которые можно легко протереть от пыли;— проверьте свой кондиционер, прочистите его фильтры перед сезоном жары.