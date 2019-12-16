Тревожные симптомы рака молочной железы: на что обратить внимание

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Каждой женщине важно знать первые признаки и тревожные симптомы рака молочной железы.Как часто многие женщины по незнанию или беспечности игнорируют очевидные тревожные сигналы своего тела и обращаются за помощью к врачам-онкологам, когда помощь профессионалов бессильна.О необходимости как можно раньше обращаться к врачам при первых признаках неполадок в работе организма знают все. И, вместе с тем, практически каждая женщина отмахивается и ставит себя на последнее место в списке забот и пробоем. И это привело к тому, что рак молочной железы уже стал одним из наиболее распространенных видов рака среди женщин. В Украине ежегодно выявляют 16 000 случаев этого заболевания.Такая внушительная статистика должна напомнить всем представительницам слабого пола, что никогда нельзя забывать об этой проблеме и важно стараться сделать все возможное, чтобы предотвратить его развитие. Ведь, чем раньше поставлен диагноз, тем больше у женщины шансов на благоприятный исход.Для того чтобы вовремя забить тревожный набат, нужно знать симптомы и признаки этого коварного заболевания.Необъяснимая боль в спинеПрактика показывает, что 8 из 10 человек испытывают боль в спине различной степени интенсивности на протяжении жизни. Но не стоит забывать, что такая боль может быть предвестником формирования опухолей молочной железы.Поэтому, если вы почувствовали давление в позвоночнике или ребрах, или в верхней части спины, стоит обратиться за консультативной помощью к онкологу или мамологу.Продолжительный кашель или охриплостьСпециалисты разъясняют: первичный рак это рак обычно начинается в одной области. А уже метастазы опухоли, изначально резвившейся в этой одной области, приводят к вторичному раку – другими словами говоря, переходят на другие органы.Так, хрипота и продолжительный кашель, могут означать, что рак распространился на легкие. Такие симптомы наблюдались у 60-70% женщин, которые оказывались после диагностирования неизлечимо больными с 4 стадией рака.Образование новой родинки или изменение внешнего вида старойЭто также общеизвестно: чем больше на вашем теле родинок, тем выше риск заболевания раком кожи. Но некоторые родинки могут оказаться признаком рака молочной железы. Исследователи в ходе наблюдений и систематизации их данных, пришли к выводу, что у людей, имеющих на теле множество родинок, на 13% выше риск развития рака молочной железы.Важно при появлении новой родинки на теле или подозрительных изменениях старой, нужно обязательно обратиться к врачу.УсталостьИменно так проявляется рак молочной железы, да еще и в сопровождении нарушения сна, депрессий и боли.Изменения в мочевом пузыре или кишечникеКак бы это ни было парадоксально, рак молочной железы приводит к гормональным изменениям, которые отражаются и на мочеполовой сфере. Мочеиспускательный канал высыхает, что делает практически невозможным процесс контролирования мочевого пузыря. Такое состояние часто называют недержанием мочи.Каждая женщина, если она испытывает все или даже один из вышеперечисленных признаков, должна без промедления проконсультироваться с врачом.