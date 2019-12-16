Психологи назвали пять действий, которыми люди обрекают себя на одиночество

Специалисты объяснили, какие мысли и мнения делают человека одиноким.Вы не пускаете людей в свое сердце.Возможно, после неудачного опыта и разбитого сердца вы выстроили вокруг него стены, и тут нельзя вас винить. Каждая песня, которая не о безумной любви – однозначно о разбитом сердце. Но чтобы на самом деле позволить кому-то узнать вас, придется быть уязвимой, то есть разрушить все те стены и впустить кого-то в свой мир, хотя бы заглянуть туда через окошко.Вы играете в игру «А что если…».Что если я ему не нравлюсь так, как он мне? Что если мы все равно расстанемся? Что если он мне изменит? Прекратите это прямо сейчас. Вы не можете заглянуть в будущее, потому что переживания ничему не помогут. У ни одного из этих сценариев нет реальных оснований, вы просто ищете оправдания, чтобы не попробовать быть счастливой с кем-то.Вы бежите от возможностей.Вы отталкиваете людей еще до того, как у них появляется возможность уйти. Или вы сбегаете, как только отношения принимают серьезный оборот. Это первая линия обороны, вы остаетесь на безопасном расстоянии от всего, что может стать настоящим и значимым. Но разве так можно стать счастливым?Вы боитесь боли.Вы всегда хотели быть сильной женщиной, не показывать слабости, что значит избегать ситуаций, в которых вам могут сделать больно. Звучит отлично, пока вы не поймете, что избегая этих ситуаций, вы теряете возможность быть счастливой, и от этого все равно больно. Больно, когда он начинает встречаться с другой, просто потому что вы сбежали от него. Потому, если вам все равно будет больно, почему бы сначала не испытать счастье, даже если это будет ненадолго?Вы не верите в любовь.Скорее всего, вы просто еще не встретили своего человека, потому что помешать себе влюбиться по-настоящему невозможно. И когда вы влюбитесь, вы поверите в любовь, хотя может и будете продолжать ее отрицать. Или же вы намерено бежите от своих чувств. Ладно, просто не называйте это любовью. Но попробуйте. Она же просто великолепна.