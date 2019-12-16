Укрепляем иммунитет: мудрые советы, проверенные временем

Что рекомендует народная медицина для укрепления иммунитета.Если систематически и правильно принимать народные средства для повышения иммунитета, то результат не заставит себя долго ждать. Важно понимать, что иммунитет — это довольно сложный многоступенчатый механизм, надежно защищающий наш организм от бактериальных и вирусных инфекций.Народная медицина стоит на страже этого важного качества организма к самосохранению и предоставляет рецепты для укрепления иммунной системы в целом. Ведь все органические вещества, которые попадают в наш организм, воспринимаются им как чужеродные и называются чужеродными антигенами. Наша иммунная система всегда торопится выработать антитела, способные его нейтрализовать. При этом иммунная система человека четко знает антигенный состав собственных тканей и в нормальных условиях не начинает вырабатывать антитела на эти антигены. Но, когда происходи сбой, такое состояние называется аутоиммунной реакцией.Для укрепления иммунитета имеется масса аптечных препаратов. Но параллельно и часто используются народные средства для повышения иммунитета. Они действуют не так быстро, зато более мягко, длительно и эффективно.Витаминная смесь № 1Чрез мясорубку пропускаем ? кг ягод клюквы, 1 стакан очищенных грецких орехов, 4 больших зеленых яблока. Все тщательно перемешиваем, добавляем ? стакана кипяченой воды, ? кг сахара, ставим все на медленный огонь и, постоянно помешивая, доводим до кипения. Готовую массу перекладываем в чистую посуду с крышкой. Принимать снадобье нужно по 1 столовой ложке 3-4 раза в день за п30 минут до еды. Общий курс лечения – не менее 3-4 недель;Витаминная смесь № 2Пропускаем через мясорубку по ? кг кураги, изюма, чернослива и грецких орехов. Все тщательно размешиваем, добавляем 1 стакан жидкого меда, снова размешиваем, перекладываем снадобье в посуду с крышкой. Принимают его по 1 столовой ложке утром натощак;Витаминная смесь № 3Смешиваем сок 4 лимонов с ? стакана сока алоэ, таким же количеством жидкого меда, 0,5 кг измельченных грецких орехов и стаканом водки. Полученный микс нужно настаивать в темном месте в течение суток и затем принимать по столовой ложке трижды в день за 30 минут до еды.А можно взять мумие с соком алоэ и лимона. 5 г мумие, ? стакана сока алоэ и сок 3-х средних лимонов. Все тщательно смешивается и оставляется на сутки в темном месте. Важно смесь периодически помешивать. Принимать по 1 чайной ложке 3-4 раза в день за полчаса до еды.