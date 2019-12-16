Медики рассказали, чем курение опасно для зрения

Об этом важно знать.Курение — вредная привычка, которая встречается у большого количества людей. Кто-то курит за компанию, кто-то — чтобы успокоить нервы. Но объединяет всех этих людей одно: начав курить однажды, бросить делать это очень тяжело.Возможно, вероятность развития серьезных патологий органов станет весомым доводом для того, чтобы человек прекратил курить. Ведь именно глаза обеспечивают людей способностью видеть окружающий мир, а курение увеличивает риск развития патологий, которые могут не просто снизить зрение, но и привести к полной его потере.В чем же заключается опасность курения для глаз?Дело в том, что данная привычка может грозить развитием следующих патологий:Дегенерация желтого пятна. Данная область органов зрения находится в самом центре сетчатки и непосредственно отвечает за восприятие глазами световых лучей. Отклонения в работе желтого пятна — его также называют макулой — с высокой вероятностью приводят к полной слепоте. При этом по данным исследователей у курильщиков вероятность развития этой патологии в 4 раза выше, чем у людей, которые не имеют данной вредной привычки.Увеит. Заболевание представляет собой воспаление сосудистой оболочки глаза и грозит разрывами капилляров, а также кровоизлияниями в полость органов зрения. Патология проявляется через покраснение глаз, болевые ощущения, туман перед глазами, а также через ряд других симптомов. В случае с курильщиками к увеиту приводит табачный дым.Катаракта. Данное заболевание также развивается вследствие негативного воздействия табачного дыма. Оно представляет собой патологию, при которой мутнеет хрусталик глаза и в результате человек теряет зрения. Риски развития катаракты у курильщиков в полтора раза выше, чем у людей, ведущих более здоровый образ жизни.В любом случае, опасности достаточно существенные, чтобы их игнорировать. Поэтому рекомендуем курящим людям задуматься о том, чтобы бросить данную привычку, или по крайней мере участить визиты к офтальмологу для профилактических осмотров органов зрения. Не стоит рисковать здоровьем ваших глаз: восстанавливается оно крайне сложно и далеко не всегда.