Названа главная ошибка при похудении

Ее допускают очень многие.Самая большая ошибка человека, который хочет сбросить лишний вес, – худеть, чтобы потом можно было есть, «как раньше».Об этом написала известный врач и диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Telegram. По ее словам, те, кто хотят похудеть, не редко считают, что декабрь – это «последний вагон поезда».Диетолог отметила, что при этом очень большой проблемой является то, что люди зачастую сбрасывают вес к определенным праздникам, а потом начинают опять питаться не очень полезной едой.«Год за годом вы будете бежать по кругу… И да, вы искренне хотите похудеть. Да, вы готовы тратить свои ресурсы на это. Но вы не готовы нести ответственность за свои действия… «Похудеть – чтобы потом поесть» – вот тот железобетонный стереотип, который въелся в подсознание», – написала Кляуз.«Самая большая ошибка – худеть, чтобы потом можно было есть, «как раньше». Вот не совершайте эту ошибку, не обманывайте себя, ставьте цель – не набрать вес на праздники», – подчеркнула она.