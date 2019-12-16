Стало известно, как йога влияет на мозг

Ученые зафиксировали такие же изменения, как и при аэробных видах спорта.Ученые узнали, как занятия йогой влияют на мозг. Изменения были подтверждены с помощью МРТ. Результаты исследования появились в издании Brain Plasticity.Оказалось, что практикование йоги усиливает мозговые структуры, отвечающие за когнитивные способности и эмоциональную регуляцию.Ученые из Иллинойского университета и Университета Уэйна в Детройте объединили данные 11 исследований связанных с изучением влияния йоги на мозг. В них сравнивались данные мозга людей, начавших заниматься йогой.Изменения фиксировались с помощью визуализации мозга, такой как МРТ и компьютерная томография. Оказалось, что регулярное занятие йогой делает более развитыми префронтальную и поясную кору и миндалевидное тело.Эти участки мозга отвечают за эмоциональную регуляцию, планирование, принятие решений, управление многозадачностью, оценку, выбор вариантов и память. Отмечается, что исследуемые занимались хатха-йогой, включающей движения тела, медитацию и дыхательные упражнения.Ученые подчеркивают, что йога способствует таким же изменениям мозга, как аэробные упражнения. По словам специалистов, йога не является аэробной практикой, поэтому механизмы, приводящие к таким изменениям мозга пока остаются загадкой.