Стало известно, как йога влияет на мозг
Ученые узнали, как занятия йогой влияют на мозг. Изменения были подтверждены с помощью МРТ. Результаты исследования появились в издании Brain Plasticity.
Оказалось, что практикование йоги усиливает мозговые структуры, отвечающие за когнитивные способности и эмоциональную регуляцию.
Ученые из Иллинойского университета и Университета Уэйна в Детройте объединили данные 11 исследований связанных с изучением влияния йоги на мозг. В них сравнивались данные мозга людей, начавших заниматься йогой.
Изменения фиксировались с помощью визуализации мозга, такой как МРТ и компьютерная томография. Оказалось, что регулярное занятие йогой делает более развитыми префронтальную и поясную кору и миндалевидное тело.
Эти участки мозга отвечают за эмоциональную регуляцию, планирование, принятие решений, управление многозадачностью, оценку, выбор вариантов и память. Отмечается, что исследуемые занимались хатха-йогой, включающей движения тела, медитацию и дыхательные упражнения.
Ученые подчеркивают, что йога способствует таким же изменениям мозга, как аэробные упражнения. По словам специалистов, йога не является аэробной практикой, поэтому механизмы, приводящие к таким изменениям мозга пока остаются загадкой.
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