Как самому приготовить скрабы для чистой и красивой кожи

Эксперты предлагают вам побыть косметологом для себя любимой и приготовить прекрасные скрабы.Часто бывает так, что мы покупаем большую баночку со скрабом, а он нам не подходит. Эксперты предлагают вам побыть косметологом для себя любимой и приготовить прекрасные скрабы. Готовы? Тогда читайте рецепты.Кофейный скрабНесколько моментов! Кофе для скраба обязательно должен быть мелкого помола, чтобы крупинки не травмировали кожу. Использовать кофейную гущу лучше всего в течение 20 минут после того, как заварили кофе. Чтобы приготовить мягкий кофейный скраб, лучше брать именно спитый кофе, «распаренный». Он больше подходит, для сухой кожи. Тем, кто предпочитает кожу фарфоровой белизны, нужно использовать скраб из кофе не слишком часто. Кроме свежести и чистоты, вы, благодаря частичкам кофе, получите еще и чуть смуглый оттенок кожи. Смешайте кофейную гущу с двумя-тремя щепотками морской соли и яичным белком. Умойтесь предварительно теплой водой и осушите лицо полотенцем или салфеткой. Круговыми движениями нанесите скраб на лицо. Мягко массируйте лицо, не давая скрабу высохнуть, примерно 20 минут. Смойте все теплой водой. Если почувствуете стянутость кожи, нанесите питательный крем.Яблочный скрабДля скраба вам понадобится одно яблоко, желательно зеленое, разрежьте его пополам и начните массировать тело сначала одной половинкой яблока со стороны мякоти, затем другой. Эффективность этого домашнего скраба обязана яблочной кислоте, которая «растворяет» отмершие частички кожи, очищает поры от загрязнений и способствует выводу токсинов. Кожа становиться гладкой и шелковистой. Применять такое скрабирование рекомендуется после принятия ванны, когда кожа распарена.Скраб из овсянки, сливочного сыра и лимонаСмешайте две столовых ложки измельченной овсянки, одну столовую ложку сыра и одну чайную ложку лимонного сока. По консистенции скраб должен напоминать густую пасту. Нанесите массу на лицо и разотрите круговыми движениями. Оставьте на 10-15 минут, затем смойте теплой водой.Скраб из крахмала или мукиЭтот скраб является самым мягким домашним скрабом, поэтому он более других подходит для нежной, чувствительной кожи. Его рецепт элементарен — насыпаете немного крахмала или муки на лоскут марли, собираете в шар, слегка увлажняете и все, используете для ухода за кожей. Если кожа суховата, добавьте в муку несколько капель любого растительного масла, оно и смягчит, и раздражение снимет.Крем-скраб из меда и овсяных хлопьевВам понадобится половина стакана овсяной муки, одна столовая ложка меда, одна столовая ложка яблочного уксуса и одна столовая ложка измельченных миндальных орехов. Сделайте паровую ванночку для лица или наложите на лицо полотенце, смоченное в теплом отваре трав. Нанесите крем-скраб на лицо, избегая области глаз, и дайте ему полностью высохнуть. Если у вас молодая упругая кожа, легко отшелушите остатки смеси махровым полотенцем. Для дряблой вялой кожи — смойте крем-скраб теплой водой и затем нанесите увлажняющий крем.Апельсиновый скрабЧтобы сделать апельсиновый скраб самостоятельно, натрите на терке кожуру одного апельсина (не забудьте перед этим помыть фрукт), смешайте со столовой ложкой крахмала, муки или манной крупы. Чем разводить домашний апельсиновый скраб, зависит от вашего типа кожи — если жирная или нормальная, разведите соком того же апельсина, если сухая или чувствительная — молоком.Травяной скрабИзмельченные овсяные хлопья (2 столовые ложки) нужно смешать с 1 чайной ложкой перетертых цветков ромашки либо лаванды, 6 каплями эфирного масла лаванды и добавить воду, чтобы получилась довольно густая пастообразная масса. Нанесите этот скраб на влажную кожу, слегка помассируйте и умойтесь.Делая скраб для лица в домашних условиях, соблюдайте нехитрые правила для деликатного очищения кожи:Наносите скраб на предварительно подготовленную кожу. Например, распаренную после душа или после паровой ванночки для лица.Не втирайте скраб слишком сильно.При нанесении скраба массируйте лицо плавными и нежными движениями (вам не должно быть больно или неприятно).Используйте скраб для лица домашних условиях пред сном или вечером, так, чтобы в течение последующих 2 часов не выходить на улицу.Не практикуйте скраб чаще 1-2 раз в неделю. Если вы будете практиковать его чаще он, скорее, — навредит, чем пойдет на пользу.Не бойтесь экспериментировать. Наблюдайте за состояние вашей кожи после процедуры и выбирайте те ингредиенты, которые в большей степени подходят вашей коже.