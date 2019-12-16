Оказывается, мужчины чаще сидят на диетах
Оказалось, что к своему рациону питания особенно внимательно относятся представители сильного пола. В течение 6 месяцев специалисты проводили анкетирование.
Всего было опрошено 1500 человек. В итоге был сделан вывод: в том, что хотя бы раз в своей жизни «сидели» на диете, признались 76% женщин и 81% мужчин. При этом причина, по которой мужчины и женщины придерживаются диет, разные. Так, больше всего представительниц слабого пола (71%) садятся на диету, чтобы лучше выглядеть.
С ними согласились 48% мужчин. А вот самый главный фактор, которым руководствуются мужчины (52%), это забота о собственном здоровье. В то время как среди женщин таких всего 29%.
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