Оказывается, мужчины чаще сидят на диетах

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Британские социологи провели опрос и выяснили, кто больше склонен придерживаться всевозможных диет: мужчины или женщины.Оказалось, что к своему рациону питания особенно внимательно относятся представители сильного пола. В течение 6 месяцев специалисты проводили анкетирование.Всего было опрошено 1500 человек. В итоге был сделан вывод: в том, что хотя бы раз в своей жизни «сидели» на диете, признались 76% женщин и 81% мужчин. При этом причина, по которой мужчины и женщины придерживаются диет, разные. Так, больше всего представительниц слабого пола (71%) садятся на диету, чтобы лучше выглядеть.С ними согласились 48% мужчин. А вот самый главный фактор, которым руководствуются мужчины (52%), это забота о собственном здоровье. В то время как среди женщин таких всего 29%.