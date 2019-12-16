Слишком быстрая еда провоцирует появление лишнего веса

Поглощенная на быструю руку еда чревата перееданием, лишним весом и тяжестью в желудке, а выпитый залпом стакан воды – раздражением желудка.О том, что прием пищи должен проходить неспешно и в спокойной обстановке, специалисты говорили уже не раз, тем не менее современный образ жизни, загруженность на работе и постоянная спешка не всегда дают нам возможность тщательно переживать пищу, наслаждаясь процессом, либо неспешно выпить стакан минералки или сока.«Если ваш обед проходит слишком быстро либо вы и вовсе привыкли проглатывать бутерброды, не отрываясь от компьютера – вы в зоне риска ожирения. Такая привычка может крайне негативно сказаться на обмене веществ в организме, не говоря уже о том, что быстро поглощая пищу мы существенно переедаем. Все дело в том, что сигнал о насыщении поступает в мозг не сразу. Если вы обедаете неспешно в приятной компании или попросту в спокойной обстановке, не отвлекаясь на работу либо просмотр телевизора, вы вовремя поймете, что наелись. В ином случае — явно съедите больше, чем нужно. А отсюда и лишние сантиметры на талии. Ну а те, кто при этом еще и плохо пережевывает пищу, зачастую страдают нарушениями обмена веществ», — говорит диетолог Людмила Бабич.Помимо этого, привычка быстро есть приводит к проблемам с кислотностью желудка. Большой объем еды побуждает желудок вырабатывать органы ЖКТ повышенную дозу кислоты, а это – причина заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе гастрита, язвы и постоянной изжоги.К слову, пить быстро и большими глотками тоже не очень полезно для здоровья. Даже если вас мучает дикая жажда, не выпивайте бутылку минералки или стакан сока залпом.Пейте маленькими глотками, чтобы жидкость успевала усваиваться, так вы быстрее почувствуете, что уже напились, а желудок не будет «растягиваться» от объема принятой жидкости. Привычка пить залпом чревата также дискомфортными ощущениями в желудке, раздражениями и нарушениями кислотного баланса.