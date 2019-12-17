Диетологи назвали лучшие продукты для головного мозга

Названа идеальная диета для ума.Главным условием для хорошей работы мозга они назвали регулярное трехразовое питание, нацеленное на поддержание нормального уровня сахара в крови.По словам медиков, необходимый баланс сахара в крови важен для здоровой активности нейронов. Идеальнее всего с задачей стабилизации сахара справляются растительные продукты, содержащие клетчатку, природные сахара и микроэлементы, способствующие лучшему усвоению. Орехи и семечки, разнообразную капусту, яблоки и шпинат нужно употреблять регулярно, если важно, чтобы мозг хорошо работал.Определенные продукты, как отмечают эксперты, помогают улучшить память и усилить способность к концентрации. В частности, способность к сосредоточению усиливают продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, и особенно яйца, которые насыщены холином — веществом, способствующим синтезу важнейшего нейромедиатора ацетилхолина, который обеспечивает связи между нейронами.На завтрак, например, диетологи порекомендовали яичницу с беконом. Это блюдо, по их словам, поддерживает высокий уровень «гормона удовольствия» дофамина, что помогает быть активным и лучше защищенным от стресса. Еще в качестве подобной поддержки в течение рабочего дня можно использовать миндаль и темный шоколад, также стимулирующие выброс дофамина, поделились медики.