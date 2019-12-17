Шоколад помогает подросткам сбросить вес

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Частое употребление шоколада связано с низким индексом массы тела у подростков.Подростки, употреблявшие шоколад в больших количествах, имели сниженные показатели общего и центрального ожирения. Исследование, вышедшее в журнале Nutrition, показало: частое употребление шоколада было связано с низким индексом массы тела у подростков.А другая работа говорит о том же, но в отношении взрослых.Итак, сотрудники Университета Гранады исследовали диеты и состояние здоровья 1458 человек 12-17 лет. В работе учитывались данные только европейских подростков. Есть еще одно «но»: ученые не выясняли, какой именно шоколад ели подростки.А вот прошлогоднее изыскание показало, что из 1000 жителей Калифорнии 20-85 лет, люди, евшие шоколад, чаще всего имели сниженный индекс массы тела по сравнению с людьми, евшими шоколад реже.