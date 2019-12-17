Названы самые вредные женские привычки

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Рейтинг самых вредных привычек для здоровья женщины.Девушкам стоит знать, что красота невозможна без здорового питания и хорошей физической подготовки. Конечно, у каждого есть недостатки, но главная задача для представительниц прекрасного пола – подчеркнуть свои достоинства.Именно поэтому мы подготовили для вас рейтинг самых вредных привычек для здоровья женщины, о которых стоит знать каждой.НедосыпаниеНи в коем случае не ограничивайте свой сон в ради того, чтобы успеть все. Помните, что некоторые дела можно перенести на следующий день. Не крадите сами у себя драгоценное время отдыха и сна. Более того, хроническое недосыпание ведет к ряду проблем со здоровьем.Сон с косметикой на лицеЭтой вредной привычкой грешат многие женщины, особенно в те дни, когда приходишь с работы уставшая, без сил. Но что вы теряете, потратив 5 минут времени, чтобы взять два ватных диска и протереть лицо молочком для снятия макияжа. Неужели следы от туши на подушке или выпавшие реснички стоят таких жертв? Возьмите за привычку всегда снимать макияж перед сном, не зависимо от обстоятельств. Позаботьтесь в первую очередь о красоте своей кожи.КурениеОдна из самых вредных привычек для здоровья женщины, о которой не сложно догадаться. Если вы до сих пор не бросили курить – не тешьте себя надеждой о том, что сможете достичь идеального состояния кожи. Да и в принципе, девушка с сигаретой со стороны выглядит крайне непривлекательно.Заедание проблемМногие женщины считают, что благодаря сладостям, выпечке или чипсам можно улучшить себе настроение. Но это совершенно не так! Вредные и высококалорийные продукты никак не помогут вам в стремлении быть здоровой и привлекательной в глазах мужчины.Ношение тяжестей в сумкеКроме боли в спине и нарушений осанки ношение тяжестей в сумке не приводит ни к чему хорошему. Пересмотрите свою рабочую сумку. Там обязательно найдется то, что можно выложить и оставить либо на работе, либо дома. Зачем вам лишние тяжести вместе с лишними проблемами со здоровьем?Чрезмерные походы в солярийПо мнению дерматологов, даже нечастые походы в солярий (1-2 раз в неделю) приносит больше вреда вашему здоровью, нежели пользы. Помните, что один сеанс в солярии равен целому дню, проведенному под солнцем. Также, чрезмерные походы в солярий ведут к потере эластичности кожи, ранним морщинам и нарушению структуры волос.Если вы хотите быть красивой, здоровой и уже стоите на пути к правильному образу жизни – справиться со всеми этими вредными привычками можно. Это не так уж и сложно сделать! Главное – верить в свои силы и мотивировать себя каждый день.