Эти несложные упражнения нормализуют давление

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Они доступны людям разных возрастов.Данный несложный комплекс упражнений поможет нормализовать давление, успокоиться и избавиться от последствий стресса и перенапряжения.1. Исходное положение: лежа на спине, ноги умеренно согнуты в коленях. Руки вверх за голову – вдох, руки вниз вдоль туловища – выдох.2. Исходное положение: стоя на коленях. Руки в стороны – вдох, руки опущены – выдох.3. Исходное положение: лежа на спине. Нужно руками сближать колени при их сопротивлении (упражнение для мышц тазового дна).4. Исходное положение: лежа на спине. Колени следует раздвигать в стороны, руками при этом оказывая сопротивление.5. Исходное положение: лежа на спине. Ноги согнуты в коленях. «Мостик» с подъемом туловища вверх и упором на ступни и плечи – вдох, опускание туловища – выдох.6. Исходное положение: сидя на полу. Раздвинуть ноги в стороны – вдох, соединить – выдох.7. Исходное положение: стоя у опоры. Попеременное поднимание ног, согнутых в коленях.8. Исходное положение: лежа на спине. Приподнимание на руках – вдох, медленное опускание – выдох.9. Исходное положение: стоя на коленях, руки на талии. Повороты туловища в стороны – вдох, возвращение в исходное положение – выдох.10. Исходное положение: стоя со слегка расставленными ногами, руки заложены за голову. Наклон вперед – вдох, выпрямление – выдох.11. Исходное положение: стоя со слегка расставленными ногами, руки на талии. Наклоны туловища в стороны – вдох, выпрямление – выдох.12. Исходное положение: стоя у опоры. Отведение ноги в сторону – вдох, возвращение в исходное положение – выдох. После нескольких упражнений поменять ногу.13. Исходное положение: стоя у опоры. Поднимание согнутой в коленях ноги – вдох, опускание – выдох.14. Исходное положение: стоя у опоры. Попеременное свободное кач