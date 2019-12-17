Лучшее натуральное средство в борьбе с целлюлитом

Не стоит прятать ноги под длинными юбками.Вы заметили апельсиновую корку на ваших бедрах или боках? Это связано с образованием целлюлита. Причины образования целлюлита могут быть разными: набор лишнего веса, возрастные изменения или потеря эластичности тканями. С этой проблемой нужно бороться, чтобы носить короткие платья и обтягивающие джинсы круглый год.Многие женщины пытаются узнать, как избавиться от целлюлита. Но мало у кого есть время и средства на посещения салона и массажного кабинета. Мы предлагаем вам узнать, как убрать целлюлит домашними способами. Одним из лучших естественных средств для борьбы с целлюлитом является эфирное масло розмарина.Как и многие эфирные масла, которые используются для лечения кожных проблем, масло розмарина применяют для того, чтобы убрать подкожный жир, уменьшить проявление целлюлита и сделать кожу более упругой.Розмарин содержит антиоксиданты, такие как карнозиновая и розмариновая кислоты. К тому же, в нем много питательных веществ, в которых так нуждается наша кожа. Например, железо, кальций, витамин В6, и другие витамины. Высокое содержание антиоксидантов в масле розмарина помогает защитить кожу от влияния свободных радикалов, которые приводят к преждевременному старению кожи.Масло розмарина действует на глубокие шары кожи, выводя из нее токсины и шлаки. Кожа становится более гладкой и упругой, а проявление целлюлита становится меньшим в разы.Масло розмарина приводит кожу в тонус, увлажняет ее, а также ускоряет циркуляцию крови в тех местах, где вы его нанесли. Естественно, это помогает избавиться от целлюлита.Как и с любыми антицеллюлитными средствами, одну из главных ролей играет правильное очищение кожи. Перед применением масла розмарина на пораженные целлюлитом участки мы рекомендуем принять горячий душ и провести сухой массаж кожи с помощью банной щетки для тела или мочалки. Так откроются поры и масло будет действовать эффективнее.Теперь важно правильно приготовить средство от целлюлита с маслом розмарина. Для этого вам нужно 30 мл масла-основы (кокосовое, оливковое, миндальное, льняное) и 10-15 капель масла розмарина. Смешайте масла в неметаллической бутылочке и нанесите небольшое количество на пораженные участки тела. Хорошо втирайте масло массажными движениями, чтобы средство распределилось равномерно. Смывать масло от целлюлита не стоит, так эффект будет лучше.