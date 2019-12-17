Диетолог рассказала, чем опасны консервированные овощи

Лучше выбирать сезонные овощи.Консервированные овощи, особенно популярные в зимний сезон, содержат избыток соли, но при этом теряют витамины.Об этом пишет в своем Telegram-канале врач-диетолог Виктория Кляуз. Врач отметила, что относится к консервированным овощам «неоднозначно», и предложила альтернативу.«Овощи, просоленные, проваренные уже не содержат витамины или нужное количество клетчатки. А вот соли в них довольно много. Поэтому, если в вашем рационе 80% овощей – это консервация, то вы не на здоровом питании», – предупредила она.По словам диетолога, замороженные овощи – неплохая альтернатива консервированным, хотя в момент приготовления количество клетчатки и витаминов в них снижается.«И сезонные овощи – салаты из сырой свеклы, дайкона, тыквы, моркови, капусты, заправленные растительным маслом (оливковое, льнянное, тыквенное) по своей ценности гораздо лучше консервированных», – добавила Кляуз.