Медики рассказали, какие специи можно есть беременным

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Врачи прояснили актуальную тему для будущих мам.Казалось бы, ромашка и мята — абсолютно безвредны травы, но они могут изменить гормональный фон, а алоэ и ревень — вызвать нежелательный слабительный эффект.Следует исключить на время беременности полынь, женьшень, пижма, тысячелистник, можжевельник, барбарис, гвоздику, калину, крапиву. Ограничить употребление пустырника, базилика, вербены и тимьяна.Что же остается полезного и нужного?Вы можете употреблять клюквенный и брусничный морсы, листья брусники очень полезны для почек. А еще травяные чаи с мелиссой, и цветки липы — предоставят успокаивающий эффект.Что касается специй, то лучше употреблять: куркуму и фенхель, они безопасны в этот период.