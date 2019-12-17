Медики рассказали, какие специи можно есть беременным
Казалось бы, ромашка и мята — абсолютно безвредны травы, но они могут изменить гормональный фон, а алоэ и ревень — вызвать нежелательный слабительный эффект.
Следует исключить на время беременности полынь, женьшень, пижма, тысячелистник, можжевельник, барбарис, гвоздику, калину, крапиву. Ограничить употребление пустырника, базилика, вербены и тимьяна.
Что же остается полезного и нужного?
Вы можете употреблять клюквенный и брусничный морсы, листья брусники очень полезны для почек. А еще травяные чаи с мелиссой, и цветки липы — предоставят успокаивающий эффект.
Что касается специй, то лучше употреблять: куркуму и фенхель, они безопасны в этот период.
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Добавил kruzka в категорию Гинекология
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