Народные средства помогут от боли в суставах

Как облегчить боли в суставах с помощью недорогих народных средствБоль в суставах, или артралгия, могут наблюдаться при самых разных заболеваниях – обменных, ревматических, опухолевых, системных и острых инфекционных, эндокринных и ревматических.Артралгия чаще всего является предвестником или симптомом другого серьезного заболевания, а может быть и самостоятельным недугом. По этой причине при болях в суставах любой интенсивности, но достаточной продолжительности, следует в обязательном порядке пройти медицинское обследование.Облегчить боли в суставах также помогут эффективные и недорогие средства из арсенала народной медицины.Рецепт 1Прикладывать при радикулите, артритах и болях в суставах на воспаленное место свежие листья лопуха. Накрыть лист клеенкой, затем теплым платком или шарфом и зафиксировать компресс удобным способом. Держать 2–3 часа.Рецепт 2Залить свежие листья березы кипящей водой на 5–7 секунд, воду слить, а из листьев сделать компресс. Держать 30–40 минут. Можно также применять процедуру при артрите и остеохондрозе.Рецепт 3Смочить натуральную ткань свежевыжатым соком черной редьки. Наложить компресс на больное место, накрыть полиэтиленом и тепло укутать. Держать как можно дольше.Рецепт 4Из корней хрена выдавить сок или измельчить их в пюре в блендере. Добавить такое же количество воды, перемешать, нанести на натуральную ткань и положить на больное место. Поверх компресса положить клеенку, теплый платок, шарф или полотенце и держать 1–1,5 часа.Рецепт 5По 2 ст. л. тимьяна и зверобоя, 1 ст. л. липы заварить 200 мл кипятка. Настаивать 30–40 минут, затем процедить. Смочить в теплом настое хлопковую ткань, приложить к больному месту, накрыть полиэтиленом и тепло укутать. Компресс можно оставить на ночь.Рецепт 6Натереть на крупной терке сырой картофель, выложить ровным слоем на ткань и приложить к больному месту. Накрыть клеенкой и укутать.