Развеяны самые распространенные мифы о жирной пище

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Не стоит слепо переходить на обезжиренные продукты.Надеемся, вы хорошо усвоили урок о пользе продуктов с нормальной жирностью и сомнительной репутации обезжиренных продуктов. Диетологи не устают напоминать, что цельное молоко, авокадо, сливочное и кокосовое масла – настоящие суперфуды, если потреблять их в умеренных количествах.Тем не менее, мы знаем о жирах не все. А противоречивые исследования на тему только запутывают, причем, всегда в самый неподходящий момент. Так вот, в этом материале – пять мифов о жирах, в которые пора перестать верить.Миф 1. Жир на тарелке – жир на телеХотя этот миф и является отправной точкой для диет с пониженным содержанием жира, утверждение все-таки далеко от истины. А вот если вы полностью устраните жиры из рациона или сведете их потребление к критическому минимуму, вы действительно можете набрать вес, так как при недостатке этого типа веществ организм начнет запасать жиры впрок.«Здоровые жиры – лучший источник энергии для нашего тела. Кроме того, они поддерживают метаболизм и механизмы сжигания жира», – говорит Марк Хайман, доктор медицинских наук и автор книги «Eat Fat, Get Thin Cookbook». Исследования лишь подтверждают это, показывая, что диета с низким содержанием жиров может замедлить обмен веществ.Миф 2. Насыщенный жир — самый плохой жирНасыщенные жиры давно известны как главные враги здорового питания, однако ученые говорят о том, что они не так страшны, как принято считать. Конечно, не стоит каждый день есть жирную пищу на завтрак, обед и ужин, однако иногда это не просто позволительно, но даже необходимо.Неслучайно тем, кто по состоянию здоровья вынужден сидеть на строгих диетах, врачи рекомендуют добавлять ложку сливочного масла в чай или кофе по утрам. Это необходимо как раз для того, чтобы восполнить ежедневные потребности организма. Отдельно отметим, что, отказываясь от жиров, мы естественным образом переходим на сахар. И такую альтернативу совершенно точно нельзя считать более полезной.Миф 3. Жиры вызывают проблемы со здоровьемЕсли выбирать правильные источники жиров, это принесет вашему организму пользу – и никакого вреда. Например, омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, орехах и некоторых семечках, способны укрепить сердечно-сосудистую систему и активизировать работу мозга. А мононенасыщенные жиры в оливковом масле и авокадо существенно снижают риск развития заболеваний сердца и, по данным ряда экспериментов, диабета второго типа.Миф 4. Жирные продукты повышают холестеринДиетологи напоминают, что продукты с холестерином совсем не обязательно повышают уровень «плохого» холестерина в крови. Да, когда-то мы думали именно так, но чем больше проводилось исследований на эту тему, тем чаще их результаты показывали, что повышается (причем, незначительно) «хороший» холестерин, который как раз нужен нашему организму.Здесь, впрочем, есть одно предостережение: транс-жиры и линолевая кислота могут нанести вред вашему здоровью в долгосрочной перспективе. Поэтому избегайте частично гидрогенизированных и гидрогенизированных масел и не увлекайтесь обработанными продуктами вроде замороженной пиццы или лазаньи, которую требуется только разогреть.Миф 5. Жиры мешают достичь цели в фитнесеНет, нет и еще раз нет. На самом деле, многие профессиональные спортсмены следуют кетогенной диете. Эта система питания предполагает, что вы должны получать 70-75% калорий из жиров, и только 5-10% — из углеводов. Дискуссии относительно безопасности такого рациона не утихают, но, тем не менее, это позволяет говорить о том, что умеренное потребление жиров не помешает вам добиться идеальной спортивной формы.Однако полезно помнить, что типичные «жирные продукты» на кетогенной диете – отнюдь не гамбургеры и картофель фри. Речь идет, прежде всего, об авокадо, жирной рыбе, яйцах, масле, мясе свинины и баранины. Потребление жиров важно еще и потому, что наше тело переваривает жир медленнее, чем углеводы, а значит, так мы дольше ощущаем сытость и получаем больше энергии.