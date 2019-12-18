Защитить печень от болезней поможет это недорогое средство

Чаще ешьте рыбные консервы.Поражения печени негативно влияют на всю иммунную систему организма, но американские ученые установили: от болезней печень эффективно защищает регулярное употребление морской рыбы.Исследователи из Калифорнийского университета пришли к заключению о том, что морские виды рыб действенно защищают печень от развития разных заболеваний. При регулярном включении в рацион морской рыбы происходит, как выразились сами ученые, «блокирование печени от проникновения болезнетворных микробов».Специалисты проанализировали данные наблюдений за людьми, которые ели рыбу и рыбий жир, — выяснилось, что у них у всех было отмечено снижение вероятности ожирения печени и появления сахарного диабета.По словам авторов исследования, морская рыба содержит в своем составе вещества, которые снижают уровень холестерина в крови, и минимизируют риск, связанный с развитием атеросклероза. В частности, в ней присутствуют легкие для усвоения белки и ценные аминокислоты. Регулярно употребление морской рыбы позволяет улучшить показатели артериального давления, защищает от гипертонии, а также нормализует процесс выработки инсулина, тем самым благотворно влияя на общий уровень сахара в крови.Среди доступных видов морской рыбы эксперты выделяют сельдь, камбалу, мойву, дорадо, пикшу. При этом они считают полезными и рыбные консервы – сардины, скумбрию, сайру.