Женщинам объяснили, стоит ли загорать вовремя критических дней

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Соблюдайте несколько основных правил.Загорать во время менструации можно, но соблюдая правила. Если отдых выпал на критические дни, лучше уйти в тень или использовать зонт, нужно пить достаточное количество воды, пользоваться кремами с защитой по вашему типу кожи.За 1-2 дня до и во время самого периода месячных желательно реже находиться под солнечными лучами. По крайней мере под прямыми. Но это не значит, что женщина не может загорать в тени. Например в тени деревьев или под зонтом. Во время менструации нежелательно загорать женщинам, у которых есть острые воспалительные заболевания — миома матки, киста яичников и другие. Особенно это касается времени с 12:00 до 16:00, когда солнце максимально активно.Солнечная энергия поднимает уровень эстрогенов — женских половых гормонов. Если у женщины уже были воспаления, из-за нагревания они могут обостриться. Особенно в нескольких случаях: опять же если загорать с 12:00 до 16:00 и если использовать тампоны и редко их менять. Может усилиться приток крови, менструация будет более обильная.Лучше использовать не тампоны, а прокладки. При тепловом воздействии в тампонах резко активизируется размножение бактерий. Это может вызвать воспалительную реакцию. Если женщине всё же приходится использовать тампоны, их надо часто менять.Во время менструации может получиться неоднородный, пятнистый загар. Менструация сокращает выработку меланина — он экранирует лишние ультрафиолетовые лучи и тем самым защищает от них кожу. При повышенном уровне эстрогенов меланин не выполняет свои защитные функции.Надо обязательно пить воду. В дни менструации происходит большая кровопотеря. Иногда у женщин случаются судороги, если они лежат под солнцем во время менструации и не пьют воду. Я рекомендую пить как обычную, так и минеральную воду без газа.Часто женщины применяют контрацептивы, которые позволяют отсрочить дни менструации или, наоборот, вызвать их раньше. Если это делать не системно, то есть не каждые 2—3 месяца, а раз в год — почему бы и нет? Но только если к этому нет противопоказаний. По крайней мере, запланированный отпуск проведёте без менструации — полноценно насладитесь отдыхом, загаром и купанием.