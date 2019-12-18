Медики назвали симптомы рака, о которых мало кто знает
За последние несколько лет медицина значительно продвинулась вперед в своем развитии, были разработаны новые лекарства, которые помогают справиться с болезнями, которые раньше считались неизлечимыми.
Однако, несмотря на столь бурный рост профилактика заболеваний по-прежнему является главным инструментов в ликвидации болезни на ее ранней стадии развития.
Правильное использование лекарственных средств является еще одним важным фактором здоровья человека. И напротив, неправильная схема применения лекарств может привести к тяжелым последствиям.
Рак, болезнь, которая приводит в ужас многих людей, видимо может быть вылечен на его ранней стадии развития. Она перестает быть такой ужасной, если мы периодически проходим профосмотр.
Мы должны ежедневно внимательно следить за собой, поскольку различные симптомы могут сигнализировать нам о неполадках в организме и, следовательно, о необходимости обследования.
Поскольку рак поражает различные участки тела, нам крайне важно внимательно относиться к своему здоровью. Итак, предлагаем вашему вниманию 10 симптомов рака.
1. Частый кашель
Частый кашель может быть всего лишь признаком аллергии, однако, когда он становится очень сильным и частым пожалуй имеет смысл проконсультироваться у специалиста. Рак горла, или гортани, легкого может появиться даже у некурящих. Тереза ??Бартоломью Беверс специалист по Андерсоновського онкоцентра считает, что: «в большинстве случаев кашель не связан с раком, однако частый и сильный кашель может быть симптомом рака легких и поэтому больной с такими проявлениями должен пройти медицинское обследование».
2. Необъяснимая потеря веса
Хотя потеря веса является мечтой многих женщин, подобное явление без соблюдения диеты может быть симптомом болезни. Берегитесь и неожиданного увеличения веса.
3. Частые боли в суставах
Боль в суставах является одним из симптомов рака кости, независимо от его частоты. Головные боли не означают наличие опухоли, однако никогда не вредно обратиться к врачу по этому поводу. Во многих случаях рак яичников диагностируется в результате постоянных болей в области живота, а рак легких может быть обнаружен после обращения по поводу болей в груди.
4. Повышенная утомляемость без видимых причин
Повышенная утомляемость без видимых причин может быть признаком рака крови под названием лейкемия. Знание подобной симптоматики может в отдельных случаях помочь вам сохранить свою жизнь.
5. Желтуха
Если желтуха, пожелтение кожи, в основном наблюдаемое у младенцев, появляется у взрослых людей, то это может быть признаком проблем с печенью, включая рак.
6. Темные пятна и веснушки, которые меняют цвет и размеры
Никогда не вредно периодически проверять веснушки и родинки. Кроме того, необходимо исследовать любые новые темные пятна на коже. Рак кожи может быть обнаружен именно по этим пятнах.
7. Постоянные боли в глазах
Боли в глазах, является симптомом рака глаз, можно легко спутать с обычной усталостью. Если боли не утихают немедленно обращайтесь к доктору.
8. Выделение с или без крови
Выделение разного цвета и запаха так же должны стать предметом лабораторного исследования. Вагинальное кровотечение, возникающее кроме менструального цикла может быть симптомом рака шейки матки. Вы должны посещать гинеколога как минимум раз в год.
9. Дисфония
Охриплость голоса, которая начинается с опухоли голосовых связок, может быть вызвана серьезной проблемой и может быть симптомом рака.
10. Диарея и кровотечение
Поражение кишечника может привести к внутренним его изменений.
Не следует отчаиваться, если вы обнаружили один или несколько из упомянутых выше симптомов. Помните также, что многие из них также симптомами других болезней и явлений, с которыми мы можем сталкиваться ежедневно. Однако, если один из следующих симптомов присутствует дольше обычного, никогда не откладывайте посещение врача в долгий ящик. Своевременный визит к врачу может в отдельных случаях сохранить вам жизнь.
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