Эти три простых продукта наверняка помогут похудеть зимой

Зимой худеть — дело хлопотное.Похудение зимой – сложное дело, потому что организм заставляет нас делать запасы, чтобы согреться. Однако хурма, цитрусовые и квашеная капуста – простые и вкусные продукты, которые помогут поддерживать форму.ХурмаСладкая и сочная хурма может быть отличной альтернативой вредным десертам, поскольку содержит всего 66 калорий на 100 г.ЦитрусовыеБез апельсинов, грейпфрутов, лимонов и мандаринов трудно себе представить зиму. Они обязательно должны быть в рационе, чтобы обеспечить организм витамином С. К тому же все цитрусовые малокалорийные – примерно 35 ккал на 100 г.Квашеная капустаОна является прекрасной закуской к картофелю и другим блюдам, так как очень полезна и улучшает пищеварение. К тому же, она является диетическим продуктом, потому что содержит только 20 ккал на 100 г.