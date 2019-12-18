Названы лучшие методы профилактики ОРВИ и гриппа

Выполняя меры профилактики гриппа и ОРВИ ежедневно, вы обезопасите себя от подобных сезонных заболеваний.Из года в год медики предупреждают всех о необходимости проведения мер профилактики самых распространенных заболеваний осени и зимы. Поэтому, уже был составлен целый список, которому нужно следовать, если есть желание оставаться здоровым, несмотря на погоду и время года.Лучшие меры профилактики ОРВИ и гриппа:— прием поливитаминов, ведь организму и иммунной системе в частности может просто не хватать определенных веществ для целостной защиты против вирусов;— включить в рацион питания на постоянной основе чеснок, лук, пряности и мед, так как все эти продукты обладают уникальными свойствами: антисептическими, противовирусными, снимающими воспаление, очищающими и так далее;— побольше гулять на свежем воздухе, чтобы кровообращение не замедлялось и вовремя поставляло важные вещества к органам, системам, клеткам и тканям организма;— заниматься спортом и лучше всего на свежем воздухе — это закалит ваше тело и дух, поэтому никакие вирусы не смогут сбить вас с ног;— избегать мест скопления людей, где кишат в воздухе вирусы и инфекции;— регулярно мыть руки антибактериальным мылом, протирать их любым дезинфицирующим средством;— все свежие продукты перед употреблением тщательно мыть, можно даже в кипятке.Врачи утверждают, что лучшего способа профилактики ОРВИ и гриппа на сегодняшний день, кроме вакцинации, не существует. Желательно сделать прививку против гриппа за несколько недель до предполагаемой даты развития эпидемии гриппа, чтобы организм был целиком защищен.