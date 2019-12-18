Названы лучшие методы профилактики ОРВИ и гриппа
Из года в год медики предупреждают всех о необходимости проведения мер профилактики самых распространенных заболеваний осени и зимы. Поэтому, уже был составлен целый список, которому нужно следовать, если есть желание оставаться здоровым, несмотря на погоду и время года.
Лучшие меры профилактики ОРВИ и гриппа:
— прием поливитаминов, ведь организму и иммунной системе в частности может просто не хватать определенных веществ для целостной защиты против вирусов;
— включить в рацион питания на постоянной основе чеснок, лук, пряности и мед, так как все эти продукты обладают уникальными свойствами: антисептическими, противовирусными, снимающими воспаление, очищающими и так далее;
— побольше гулять на свежем воздухе, чтобы кровообращение не замедлялось и вовремя поставляло важные вещества к органам, системам, клеткам и тканям организма;
— заниматься спортом и лучше всего на свежем воздухе — это закалит ваше тело и дух, поэтому никакие вирусы не смогут сбить вас с ног;
— избегать мест скопления людей, где кишат в воздухе вирусы и инфекции;
— регулярно мыть руки антибактериальным мылом, протирать их любым дезинфицирующим средством;
— все свежие продукты перед употреблением тщательно мыть, можно даже в кипятке.
Врачи утверждают, что лучшего способа профилактики ОРВИ и гриппа на сегодняшний день, кроме вакцинации, не существует. Желательно сделать прививку против гриппа за несколько недель до предполагаемой даты развития эпидемии гриппа, чтобы организм был целиком защищен.
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