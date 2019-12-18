Названы истинные причины затяжного кашля

У вас затяжной кашель, который не проходит более двух месяцев? Пора выяснить причину.Хронический кашель может быть симптом многих заболеваний. Если он не проходит более двух месяцев, пора выяснять причину.Кашель, время от времени помогает нам очистить легкие и предотвратить развитие инфекции. Впрочем, иногда кашель может стать хроническим заболеванием. Хронический кашель обычно определяется как кашель, который длится в течение восьми недель или дольше.Даже когда кашель не является знаком серьезной проблемы, он может раздражать, доставлять неудобства, изматывать физически, мешать нормальному сну, вызывать головокружение, стать причиной боли в мышцах, потения и подтекания мочи (особенно у женщин).Причины хронического кашля– Кашлевой рефлекс возникает совсем не обязательно при поражении легких, чаще всего причиной является раздражение или заболевания верхних дыхательных путей и носоглотки, рениты аллергические и вазомоторные, – говорит врач-терапевт Рита Гофман.Наиболее частыми причинами хронического кашля являются постназальный синдром, астма, и кислотный рефлюкс желудка (изжога). Эти три причины приходится на 90 процентов всех случаев хронического кашля. Менее распространенные причины включают в себя инфекции, лекарственные аллергии и легочные заболевания.Постназальный синдром – это состояние, когда выделения из носа стекают по задней стенке глотки, раздражая горло и вызывая кашель. Постназальный синдром может развиться у людей, страдающих аллергией, простудой, насморком и синуситом.Признаки постназального синдрома включают заложенность носа или насморк, ощущение жидкости в задней части горла, и ощущение потребности очистить горло. Тем не менее, у некоторых людей постназальный синдром протекает без дополнительных симптомов и характеризуется только кашлем.Астма является второй наиболее частой причиной хронического кашля у взрослых, и основной причиной у детей. Кроме кашля, вы можете чувствовать хрипы или одышку. Тем не менее, некоторые люди с астмой не имеют других симптомов, кроме кашля.Кашель, связанный с астмой может быть сезонным, может начинаться при инфекции верхних дыхательных путей, и ухудшиться при воздействии холодного, сухого воздуха или некоторых паров или запахов.Изжога развивается, когда кислота из желудка попадает в пищевод, соединяющий желудок и горло. Многие люди, страдающие от кашля из-за кислотного рефлюкса, страдают от изжоги и кислого вкуса во рту. Такое состояние может привести к хроническому раздражению и кашлю.Другие причины хронического кашляПричиной хронического кашля может стать ряд других состояний, к ним относятся:Респираторные инфекции — это инфекции верхних дыхательных путей, вызванные простудой, при которой кашель длится более восьми недель. Это может быть связано с постназальным синдромом (как описано выше) или с раздражением дыхательных путей, развившимся в результате инфекции.Использование ингибиторов АПФ, лекарств известных как ингибиторы ангиотензин превращающего фермента (АПФ). Эти лекарства обычно используются для лечения высокого кровяного давления, является причиной хронического кашля у 20 процентов пациентов. Переключение на другой препарат часто помогает устранить кашель в течение одной-двух недель.Хронический бронхит – состояние, при котором дыхательные пути раздражены, и вызывают кашель, иногда мокрый. Большинство людей с хроническим бронхитом курильщики.Рак легких. Хотя рак легких может вызвать кашель, очень мало людей с хроническим кашлем имеют рак легких. Рак чаще возникает у курильщиков, его можно заподозрить, когда вместе с кашлем отхаркивается кровь.Эозинофильный бронхит — особый вид воспаления дыхательных путей тоже может стать причиной хронического кашля. Это диагноз ставится тогда, когда дыхательные тесты не выявляют признаков астмы, но дыхательные пути содержат мокроты или биопсия показывает наличие клеток, называемых эозинофилами. Эозинофильный бронхит встречается гораздо реже, чем астма.ДиагностикаДля установления причин хронического кашля, врач попросит вас рассказать о ваших симптомах и проведет физическое обследование. Рентген грудной клетки, как правило, рекомендуется, если ваш кашель сохраняется в течение 8 недель и более.Исходя из ваших симптомов и результатов обследования, врач может рекомендовать пробное лечение. Если ваше состояние улучшится, дальнейших исследований не потребуется. Если состояние не улучшится, то потребуются дополнительные исследования для постановки диагноза.Исследование функции легких назначается, если подозревается астма, а другие исследования ее не подтверждают. Во время этого исследования измеряется воздушный поток, попадающий в легкие и выходящий из легких.Для подтверждения диагноза кислотного рефлюкса (изжоги), может быть проведен тест, измеряющий уровень кислоты в пищеводе. Этот тест называется рН-метрия. Также может быть назначена эндоскопия для определения раздражения пищевода и получения биопсии пищевода.Ежегодно хроническое обструктивное заболевание легких убивает 3 млн. людей во всем мире!Лечение хронического кашляЛечение хронического кашля направляется на устранение основной причины.Кашель, связанный с постнозальным синдромом может улучшиться при использовании противозастойных, носовых или оральных антигистаминных препаратов, носовых глюкокортикоидов, фторхинолонов (ципролет) или назального спрея, содержащего ипратропий. Лечение (или комбинация методов лечения), зависит от симптомов и истории болезни.Носовые глюкокортикоиды могут помочь уменьшить постназальный синдром. Обычная доза составляет одно впрыскивание в каждую ноздрю два раза в день.Оральные антигистаминные препараты также могут помочь в контроле кашля, но могут вызвать побочные эффекты, такие как сонливость и сухость глаз, носа и рта. Большинство из них можно купить в аптеке. Антигистаминные препараты, которые реже вызывают сонливость, такие как лоратадин или цетиризин, хуже контролируют кашель.Противозастойные препараты могут улучшить заложенность носа. Носовые антигистаминные препараты также могут облегчить симптомы постнозального синдрома, заложенности носа и чихания.Когда хронический кашель вызван астмой, вам назначат лечение, контролирующее астму. Такое лечение включает в себя ингаляционные бронходилататоры и ингаляционные глюкокортикоиды. Эти лекарства уменьшают воспаление (отек) дыхательных путей.Когда причиной кашля является изжога, для того, чтобы от него избавиться, нужно несколько изменить образ жизни:Похудеть, если у вас избыточный вес.Избегать веществ, которые повышают рефлюкс, таких как жиры, шоколад, кола, красное вино, кислые соки, алкоголь.Бросить курить.Стараться не есть в течение двух-трех часов перед сном.Спать на более высокой подушке.