Прием аспирина чреват для беременных

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Прием данного препарата в ходе беременности чреват развитием церебрального паралича у малыша.По мнению исследователей из Копенгагенского университета, дети имеют больше шансов пострадать от церебрального паралича, если их мать принимала Аспирин во время беременности.Согласно полученным данным, новорожденные были почти в 2,5 раза более склонны к развитию неизлечимого состояния, приводящему к проблемам с речью и движением.Чтобы прийти к таким выводам, эксперты изучили 185617 матерей и их детей, опросив матерей по поводу использования болеутоляющих средств во время беременности. Около 5000 женщин принимали Аспирин, и практически аналогичное количество женщин принимали Ибупрофен.Почти 90000 женщин использовали Парацетамол. У 357 детей были диагностированы проблемы, связанные с головным мозгом, а дети, родившиеся от матерей, которые принимали Аспирин во время беременности, подвергались более высокому риску развития церебрального паралича по обеим сторонам тела.Младенцы, подвергшиеся воздействию Парацетамола в утробе матери, на 30% чаще имели общий церебральный паралич и на 50% чаще страдали от церебрального паралича обеих сторон тела. Сообщается, что Ибупрофен практически никак не влиял на риск развития данного заболевания.Медики полагают, что Аспирин и Парацетамол могут вызывать токсические интоксикацию в развивающемся мозге, приводя к его повреждению, или могут нарушить уровень материнских гормонов, необходимых для регулирования развития мозга малыша.Ученые настаивают на том, что полученные результаты не доказывают, что указанные лекарства непосредственно вызывают церебральный паралич, и для подтверждения данной связи необходимы дополнительные исследования.