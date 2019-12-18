Этот напиток наверняка поможет справиться с недугами печени

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Три чашки — и будь здоров!Британские ученые советуют ежедневно выпивать по три чашки кофе, так как именно такое количество бодрящего напитка может снизить риск смертельно опасных заболеваний печени, включая рак печени и цирроз.Эксперты полагают, что данные преимущества кофе обусловлены высоким содержанием в напитке антиоксидантов, которые поддерживают здоровье печени, снижая уровень воспаления и предотвращая рубцевания тканей.Чтобы прийти к таким выводам, специалисты провели анализ шести предыдущих исследований, в которых рассматривалась польза, связанная с употреблением кофе. Согласно полученным данным, регулярно употребление трех чашек кофе сокращает вероятность возникновения цирроза на 70%, а рака печени – на 40%.По словам медиков, заболевания печени зачастую протекают бессимптомно, и когда болезнь диагностируется, лечение уже не приносит никакого эффекта. Цифры показывают, что распространенность заболеваний печени растет из-за ожирения, наличия гепатита и злоупотребления алкоголем.Кофе является доступным для всех людей напитком, поэтому его употребление может быть простым способом профилактики заболеваний печени, которые нередко приводят к смерти.