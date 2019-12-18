Эти продукты лучше других справляются со стрессом

Об этом нужно знать.Учёные определили продукты, которые лучше всего снимают.Ученые рассказали, какие продукты лучше всего помогают снять стресс и бороться с усталостью.Ученые назвали список продуктов, которые помогают бороться со стрессом. Первое место среди них заняли лосось и тунец, так как присутствующие в их составе жирные кислоты оздоровляют организм.На втором месте оказались фрукты и овощи яркого цвета, развивающие кровообращение в мозге благодаря биофравоноидам. Для того, чтобы побороть усталость, ученые советуют есть сыр и бананы.Орехи, в свою очередь, смогут повысить настроение.