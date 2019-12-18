Эти продукты лучше других справляются со стрессом
Учёные определили продукты, которые лучше всего снимают.
Ученые рассказали, какие продукты лучше всего помогают снять стресс и бороться с усталостью.
Ученые назвали список продуктов, которые помогают бороться со стрессом. Первое место среди них заняли лосось и тунец, так как присутствующие в их составе жирные кислоты оздоровляют организм.
На втором месте оказались фрукты и овощи яркого цвета, развивающие кровообращение в мозге благодаря биофравоноидам. Для того, чтобы побороть усталость, ученые советуют есть сыр и бананы.
Орехи, в свою очередь, смогут повысить настроение.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил kruzka в категорию Психиатрия
Добавить комментарий