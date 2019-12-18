Этот всем известный продукт поможет снизить давление

Быстро и без проблем.Лимоны с солью — это невероятно полезно.В общем… пользы от лимонов много, и выгоды, которые он приносит – самые настоящие. Но есть способ еще больше увеличить его положительное воздействие на нас. И все благодаря индийскому рецепту, который используют даже в Северной Африке.Что же это такое?Речь идет о ферментированных лимонах.Благодаря брожению и соли, в лимоне становится еще больше ферментов, витаминов и минералов, что делает его в три раза более полезным и эффективным.Но что такое брожение лимона? Чтобы вызвать этот процесс, необходимо сделать несколько шагов.Во-первых, нужно взять достаточно большой стеклянный контейнер, чтобы сложить туда лимоны. Вымойте его и пусть высохнет.Возьмите 4-5 лимонов (желательно органического производства), тщательно вымойте их в воде с добавлением питьевой соды.Сделайте на каждом лимоне по два разреза и засыпьте их солью. Теперь нужно тщательно утрамбовать соль, чтобы она находилась в контакте с пульпой.Теперь берем наш стеклянный контейнер, посыпаем дно горстью крупной соли, и начинаем ставить наши лимоны, сжимая их между собой. Важно насыпать побольше соли между слоями. Закрывает контейнер и пусть лимоны бродят в течение 3-х дней не на солнце, а в сухом, хорошо проветриваемом месте, защищенном от прямых источников света. Через три дня вы можете использовать лимон по своему вкусу.Он годится и для приготовления блюд, и для ароматизации чая и разных напитков. Вы можете употреблять их так, как вам захотите.Они хороши для ароматизации овощей, благодаря их кисло-соленому вкусу. Однако, особенность лимона не только во вкусе. Она заключается в высоком содержании витаминов и полезных веществ, которые помогут всегда оставаться в форме. Таким образом вы будете заботиться о вашем кишечнике и желудке. Ведь проблемы с пищеварением и изжога могут испортить весь день. Кроме того, благодаря наличию антиоксидантов и влиянию соли, как усилителя, вы можете сделать вашу кожу сияющей, гладкой и бархатистой, очищенной от кожного сала и эластичной. Благодаря этому вы будете выглядеть моложе и будете более расслабленным.Ко всему остальному, лимон – отличное кровоостанавливающее и дезинфицирующее средство, которое, к тому же, снижает уровень глюкозы в крови.Очевидно, что это эффективное антибактериальное, антисептическое средство. Лимоны с солью хорошо снижают кровяное давление, полезны для удаления бородавок и мозолей, лечат воспаленные десны, артрит и ревматизм, варикозное расширение вен, простуду и грипп…В летний период лучше использовать эти лимоны с горячим чаем, который поможет разгрузить дыхательные пути.Просто извлеките лимон из банки, смойте избыток соли и используйте его небольшими кусочками.Эта статья ни в коей мере не заменит отношения между врачом и пациентом. Она носит информативный характер и не предназначена как руководство для самолечения и диагностики.Предложения и общие рекомендации направлены исключительно на поощрение новых и более эффективных привычек питания. И не забывайте вести здоровый и активный образ жизни! Патологии и некоторые физиологические состояния требуют прямого вмешательства профессионала в сотрудничестве с лечащим врачом.Всегда желательно проконсультироваться с врачом, прежде чем приступать к существенным изменениям ежедневных привычек.