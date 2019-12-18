Развенчаны самые популярные мифы о меню диабетиков

Оказывается, людям с сахарным диабетом половину из того, что «под запретом», на самом деле можно есть.В обществе образовалось множество ошибочных утверждений, касающихся питания людей, больных сахарным диабетом. Из-за этого диабетики вынуждены сидеть чуть ли не на воде, боясь, что какой-либо продукт спровоцирует скачок уровня глюкозы в крови. В действительности, при сахарном диабете можно кушать практически все, но в разумных количествах, а самое главное — планировать рацион питания и следовать ему в течение дня.Миф 1 — Углеводы под запретом. Все будет зависеть от происхождения углеводного продукта, если это — рафинированный сахар, торты, пирожные, конфеты и прочие продукты, то с ними следует быть максимально осторожными, а лучше — не есть вообще. Все остальные углеводы, например, овощи, фрукты, ягоды, хлебобулочные изделия и макароны из твердых сортов пшеницы, бобовые, каши, наоборот, полезны для здоровья диабетиков.Миф 2 — Употребление сахара и сладостей ведет к диабету. Косвенная взаимосвязь, возможно и присутствует, но диабет 1 и 2 типов возникает на фоне недостаточного производства инсулина поджелудочной железой, а гестационному диабету подвержены беременные женщины и не только те, у которых в рационе питания присутствует много сахара.Миф 3 — Диабетикам нужно налегать на белковую пищу, вместо углеводной. Медики совершенно иного мнения, потому как жирное мясо (белковый продукт) в рационе питания повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.Миф 4 — Инсулинозависимым людям можно кушать абсолютно все. Это серьезное заблуждение, из-за которого могут развиться негативные осложнения. Инъекции инсулина должны вводиться по расписанию, а рацион питания обязан быть составлен с учетом того факта, что человек болен сахарным диабетом.Миф 5 — Никаких десертов и сладостей при диабете. Врачи рекомендуют обращаться к ним для разъяснения правдивости или неверности данного суждения. Десерты могут быть разными, как и их состав, поэтому утверждать, что диабетику нельзя кушать продукты из этой категории, не стоит. Тем более, человек может значительно сократить количество порции десерта или же съесть его вместо одного приема пищи, чтобы он не нанес вреда здоровью.Медики рекомендуют людям с сахарным диабетом не изобретать велосипед в плане питания и не слушать окружающих, а проконсультироваться со своим лечащим врачом, который лучше остальных знает, какая еда будет в конкретном случае полезной, а какая — вредной.