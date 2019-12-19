Вся правда о молоке
16 ноября в рамках Milk Media Workshop диетолог и гастроэнтеролог Галина Незговорова провела лекцию, где развенчала популярные заблуждения об ультрапастеризованном молоке.
Бытует мнение, что молоко «из-под коровы» – самое лучшее. С этим можно согласиться, если животное абсолютно здоровое и есть уверенность, что его хозяйка соблюдает все необходимые санитарно-гигиенические меры содержания коровы и получения молока. Однако нельзя забывать, что и другие продукты питания (в том числе и окружающая среда) десятки лет назад очень сильно отличались по качественному составу от нынешних, то есть были «здоровее». Приобретая молоко у непроверенного продавца, вы рискуете попасть на разбавленный вариант или на молоко с добавлением соды.
Наличие веществ, которых не должно быть в молоке, можно проверить только на соответствующем оборудовании в лаборатории, что и делается на пунктах приема молока перед его транспортировкой на молокоперерабатывающие комбинаты с проведением нескольких повторных (контрольных) проверок уже непосредственно на производстве.
Для обезвреживания молока, в частности – для уничтожения микроорганизмов, используют тепловую обработку. Это позволяет получить безопасный в гигиеническом отношении продукт и увеличить срок его хранения, при минимальном изменении вкуса, цвета, пищевой и биологической ценности.
Наиболее эффективный современный метод обработки молока – ультрапастеризация, при котором молоко подвергается тепловой обработке при температуре 137 С в течение 4 секунд, охлаждается и упаковывается в асептических условиях, что соответствует требованиям промышленной стерильности и полной пищевой безопасности.
Технологический процесс предполагает использование только молока-сырья, причем, исключительно высокого качества (первого и высшего сорта), которое отвечает требованиям ДСТУ 3662, технических условий на производство молочных продуктов и требованиям международных стандартов качества.
Любой «порошок» при высокой температуре налипнет на трубопроводы, что приведет к снижению температуры пастеризации в контрольной критической точке и остановке всего процесса, что категорически недопустимо на производстве. Кроме того, продукт с наличием примесей может иметь отклонения в показателях качества (горький вкус, густую консистенцию и т. д.), быть опасным и привести к изменениям срока годности молока, что дискредитирует предприятие, его выпускающее.
Каждый молокозавод проводит анализ готового продукта по показателям качества и безопасности с оформлением специальных протоколов исследований, которые хранятся и проверяются соответствующими государственными службами контроля.
Производство ультрапастеризованного молока строго регламентируется требованиями ДСТУ 3662, техническими условиями на производство молочных продуктов (Приказ No1140 МЗ Украины от 29.12.2012 г. «Об утверждении Государственных санитарных норм и правил» Медицинские требования к качеству и безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья») и требованиями стандартов качества молока-сырья.
Поэтому наличие вредных химических веществ (в том числе и антибиотиков) строго контролируется в хозяйствах на пунктах приема молока непосредственно перед загрузкой молоковозов и еще раз проверяется на предприятии. Наличие в молоке остатков антибиотиков при хранении приводит к изменению качества продукта, а именно: молоко может приобрести горький вкус и запах с посторонними примесями, изменить естественный цвет и т. п.
Увеличить срок годности молочного продукта, добавляя антибиотики, сохранив при этом высокое качество и безопасность – невозможно!
Срок годности ультрапастеризованного молока зависит от многих составляющих, среди которых важнейшим является особая технология производства и упаковки. Производство молока в указанных условиях полностью безопасное и соответствует требованиям промышленной стерильности. Соответственно, молоко может храниться долгое время даже при комнатной температуре, так как не содержит микроорганизмы, способные размножаться и выделять токсические вещества.
Для надежной защиты молока от воздействия внешней среды и порчи используется безопасная упаковка – многослойный материал на основе картона и полимеров (срок годности молока до 3 месяцев), или – многослойный материал из комбинированного картона (срок годности молока до 8 месяцев). Это предотвращает возможные температурные нарушения при транспортировке продукции, хранении на складах магазинов и прилавках в торговых сетях.
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