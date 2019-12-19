Вся правда о молоке

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Молоко – уникальный продукт, в котором содержится большое количество полезных веществ. Некоторые из них вообще не встречаются в других продуктах питания, а самый эффективный промышленный способ донести их до потребителя – ультрапастеризация. Нужно лишь освободиться от некоторых распространенных предубеждений и пить УВТ-молоко спокойно.16 ноября в рамках Milk Media Workshop диетолог и гастроэнтеролог Галина Незговорова провела лекцию, где развенчала популярные заблуждения об ультрапастеризованном молоке.Бытует мнение, что молоко «из-под коровы» – самое лучшее. С этим можно согласиться, если животное абсолютно здоровое и есть уверенность, что его хозяйка соблюдает все необходимые санитарно-гигиенические меры содержания коровы и получения молока. Однако нельзя забывать, что и другие продукты питания (в том числе и окружающая среда) десятки лет назад очень сильно отличались по качественному составу от нынешних, то есть были «здоровее». Приобретая молоко у непроверенного продавца, вы рискуете попасть на разбавленный вариант или на молоко с добавлением соды.Наличие веществ, которых не должно быть в молоке, можно проверить только на соответствующем оборудовании в лаборатории, что и делается на пунктах приема молока перед его транспортировкой на молокоперерабатывающие комбинаты с проведением нескольких повторных (контрольных) проверок уже непосредственно на производстве.Для обезвреживания молока, в частности – для уничтожения микроорганизмов, используют тепловую обработку. Это позволяет получить безопасный в гигиеническом отношении продукт и увеличить срок его хранения, при минимальном изменении вкуса, цвета, пищевой и биологической ценности.Наиболее эффективный современный метод обработки молока – ультрапастеризация, при котором молоко подвергается тепловой обработке при температуре 137 С в течение 4 секунд, охлаждается и упаковывается в асептических условиях, что соответствует требованиям промышленной стерильности и полной пищевой безопасности.Технологический процесс предполагает использование только молока-сырья, причем, исключительно высокого качества (первого и высшего сорта), которое отвечает требованиям ДСТУ 3662, технических условий на производство молочных продуктов и требованиям международных стандартов качества.Любой «порошок» при высокой температуре налипнет на трубопроводы, что приведет к снижению температуры пастеризации в контрольной критической точке и остановке всего процесса, что категорически недопустимо на производстве. Кроме того, продукт с наличием примесей может иметь отклонения в показателях качества (горький вкус, густую консистенцию и т. д.), быть опасным и привести к изменениям срока годности молока, что дискредитирует предприятие, его выпускающее.Каждый молокозавод проводит анализ готового продукта по показателям качества и безопасности с оформлением специальных протоколов исследований, которые хранятся и проверяются соответствующими государственными службами контроля.Производство ультрапастеризованного молока строго регламентируется требованиями ДСТУ 3662, техническими условиями на производство молочных продуктов (Приказ No1140 МЗ Украины от 29.12.2012 г. «Об утверждении Государственных санитарных норм и правил» Медицинские требования к качеству и безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья») и требованиями стандартов качества молока-сырья.Поэтому наличие вредных химических веществ (в том числе и антибиотиков) строго контролируется в хозяйствах на пунктах приема молока непосредственно перед загрузкой молоковозов и еще раз проверяется на предприятии. Наличие в молоке остатков антибиотиков при хранении приводит к изменению качества продукта, а именно: молоко может приобрести горький вкус и запах с посторонними примесями, изменить естественный цвет и т. п.Увеличить срок годности молочного продукта, добавляя антибиотики, сохранив при этом высокое качество и безопасность – невозможно!Срок годности ультрапастеризованного молока зависит от многих составляющих, среди которых важнейшим является особая технология производства и упаковки. Производство молока в указанных условиях полностью безопасное и соответствует требованиям промышленной стерильности. Соответственно, молоко может храниться долгое время даже при комнатной температуре, так как не содержит микроорганизмы, способные размножаться и выделять токсические вещества.Для надежной защиты молока от воздействия внешней среды и порчи используется безопасная упаковка – многослойный материал на основе картона и полимеров (срок годности молока до 3 месяцев), или – многослойный материал из комбинированного картона (срок годности молока до 8 месяцев). Это предотвращает возможные температурные нарушения при транспортировке продукции, хранении на складах магазинов и прилавках в торговых сетях.