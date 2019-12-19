Как унять боль в спине народными средствами

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Боль в спине — обычное явление в нашей жизни.Часто болит поясница, иногда — шейные и трапециевидные мышцы, часто боли появляются между лопаткой и позвоночником. Боли то усиливаются, то ослабевают, и обычно они не очень хорошо поддаются лечению.Между тем преодолеть боль в спине и улучшить качество жизни можно с помощью натуральных средств.Горчица черная, горчица белая. Всем известные горчичники, раздражая кожу, стимулируют приток крови к ней, происходит приятное прогревание больного места.Зверобой продырявленный. Зверобойным маслом (20 г свежих соцветий залить 200 мл подсолнечного масла, оставить на 14 дней, процедить) смазывать больные места.Ива белая, другие виды. При любых суставных болях пить отвар коры ивы (15 г сырья на 200 мл кипятка) по 1-2 ст.л. 3 раза вдень.Касатик болотный. При воспалении седалищного нерва втирать в кожу настой сухих корневищ на подсолнечном масле (100-120 г сырья на 500 мл масла).Клоповник мусорный. В качестве болеутоляющего горчичника используют свежую размятую зелень.