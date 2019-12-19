Медики против лечения гриппа и простуды этими способами

Некоторые методы самолечения могут нанести вред здоровью.Большинство людей не обращаются за помощью к медикам, когда заболевают. Признаки ОРВИ и гриппа практически не отличаются друг от друга, поэтому не медик не может назначить себе самому правильное лечение, а это чревато осложнениями.Терапевты настоятельно рекомендуют прислушиваться к их рекомендациям и следовать четко по прописанному рецепту, где указаны все необходимые лекарства для лечения больного. Но для этого изначально нужно вызвать врача на дом или же посетить его самостоятельно, если самочувствие более-менее нормальное.Если вы решили лечить простудное заболевание дома без медицинской помощи, тогда вы должны знать, что эти методы не просто не работают, но еще и могут негативно повлиять на течение болезни и вызвать осложнения:— любого рода тепловые процедуры, в том числе и ингаляции при повышенной температуре тела;— фитотерапия поможет ослабить симптомы, но не справится с вирусом гриппа или другой респираторной инфекцией;— бесконтрольный прием антибиотиков наносит серьезный ущерб пищеварительной системе, уничтожая вместе с болезнетворными бактериями полезные, поэтому принимать антибиотики без рецепта, выписанного медиком, или же в качестве профилактики гриппа — небезопасно.— употребление цитрусовых фруктов в большом количестве не принесет вашему организму ничего полезного уже тогда, когда вы заразились тем или иным вирусом, более того, может произойти аллергическая реакция, которая усугубит самочувствие, а также пострадает слизистая оболочка желудка из-за изобилия фруктовой кислоты;— надежда на гомеопатические препараты будет угасать с каждым днем, потому что они не способны вылечить человека, больного гриппом или ОРВИ.Как видите, некоторые из перечисленных методов лечения гриппа и ОРВИ в домашних условиях довольно-таки популярные, но по мнению медиков, так лечиться — опасно для жизни и здоровья.