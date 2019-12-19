Названа суточная доза кофе, которая спасет вашу печень

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Хорошая новость для кофеманов — три чашки кофе в день, смогут защитить от серьезных заболеваний печени.Британские ученые советуют ежедневно выпивать по три чашки кофе, так как именно такое количество бодрящего напитка может снизить риск смертельно опасных заболеваний печени, включая рак печени и цирроз. Эксперты полагают, что данные преимущества кофе обусловлены высоким содержанием в напитке антиоксидантов, которые поддерживают здоровье печени, снижая уровень воспаления и предотвращая рубцевания тканей.Чтобы прийти к таким выводам, специалисты провели анализ шести предыдущих исследований, в которых рассматривалась польза, связанная с употреблением кофе. Согласно полученным данным, регулярно употребление трех чашек кофе сокращает вероятность возникновения цирроза на 70%, а рака печени – на 40%.По словам медиков, заболевания печени зачастую протекают бессимптомно, и когда болезнь диагностируется, лечение уже не приносит никакого эффекта. Цифры показывают, что распространенность заболеваний печени растет из-за ожирения, наличия гепатита и злоупотребления алкоголем. Кофе является доступным для всех людей напитком, поэтому его употребление может быть простым способом профилактики заболеваний печени, которые нередко приводят к смерти.