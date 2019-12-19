Врачи назвали продукты, способствующие развитию онкологии

Продукты быстрого приготовления содержат огромное количество консервантов, красителей и усилителей вкуса, которые не просто негативно влияют на функции внутренних органов, но и могут стать причиной развития ряда недугов.Продукты из пакетика, которые достаточно залить водой для приготовления, всегда очень удобны, ведь не требуют усилия и времени, причем зачастую они нравятся даже больше, чем домашние. Особенно популярны лапша быстрого приготовления и различные пюре и каши со вкусом курицы, грибов, свинины и т.д.Все подобные продукты содержат глютамат натрия – один из видов усилителей вкуса. Благодаря ему эта еда становится более ароматной, а ее вкус – выразительным и запоминающимся.«Консерванты, красители, усилители и прочее придают самой банальной пище нежный аппетитный вид, а прочая химия в составе помогает продукту долго не портится. Сами по себе эти компоненты разрешены в большинстве стран мира для приготовления продуктов питания. Вот только, как установили ученые, при других факторах риска, они могут спровоцировать рост раковых клеток», — предупреждает врач.По той же причине специалист советует свести к минимуму, а по возможности – исключить из рациона любые майонезы, кетчупы и любые иные готовые соусы и приправы. Помимо уже перечисленных вредных веществ, при их промышленном изготовлении зачастую используют трасн-изомеры жирных кислот. Они то и провоцируют образования злокачественных опухолей. Именно потому медики советуют свести их в своем рационе к минимуму.