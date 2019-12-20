Названы правила, соблюдая которые можно не поправиться во время праздников

Актуальная информация перед Новым годом.Во время новогодне-рождественских каникул вес набирают почти все. Причем, если большинство поправляется примерно на кило, то отдельные «счастливчики» могут прибавить целых пять лишних килограммов.Специалист по правильному питанию Виктория кляузы рассказала о нескольких простых приемов, которые помогут минимизировать вред здоровью от переедания и не поправиться за новогодние праздники. Об этом она написала в своем Telegram-канале.По ее мнению, сперва стоит начать с простых правил, применяя хотя бы по одному в год. Ведь любое действие, подчеркнула диетолог, всегда приносит результат.Во-вторых, можно составить план того, что вы будете есть, а от чего точно сможете отказаться во время застолья.«Например, «я съем одно вредное – кусочек «шубы» или что-то еще, но обязательно добавлю овощи и мясо». Придя в гости, вы уже осознанно будете выбирать блюда – обращать внимание на «запланированную еду» и закрывать глаза на все другие вредности», – утверждает Кляуз.Не менее важно взять себе за правило – ни в коем случаи не есть больше меры. При этом, утверждает диетолог, не нужно кушать лишь «ради процесса». Как только поймете, что еда не приносит удовольствие, а просто перемешивается во рту, – заканчивайте смаковать.Чтобы не ошибиться, можно взвешивать еду – это помогает не переесть в любой ситуации. Кляуз подчеркнула, что нельзя есть больше своих привычных порций – ведь в обычных условиях ни один человек не осилит все то количество еды, которое умудряется поглотить во время застолий.