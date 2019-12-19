Этот популярный напиток особенно полезен для здоровья печени

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Назван напиток, который защитит от цирроза печени.Кофе способен спасти человеческий организм от негативного влияния алкогольных напитков.Активно употребляя алкоголь, у человека развивается цирроз печени. Каждый год от этого недуга умирают тысячи человек по всему миру.Исследование американских специалистов показало, что две чашки кофе в сутки сокращают риск развития цирроза печени от алкогольных напитков на 44%. В случае употребления четырех чашей напитка отрицательное влияние спирта уменьшается на 65%.Прежде ученые из Великобритании определили, что кофе помогает предотвратить рак. Во время научного опыта эксперты заметили, что у людей, которые пили по две чашки напитка в день, сокращалась вероятность развития рака печени на 25%, а респонденты, употреблявшие по 5 чашек — на 50%. У кофе без кофеина защитный эффект намного меньше.