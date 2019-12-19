Эти продукты – мощнейшие средства для профилактики онкологии

Они могут предупредить развитие рака или же затормозить рост раковых клеток в организмеОнкологические заболевания на сегодняшний день являются слишком распространенными, если учитывать тот факт, что лишь немногие больные выздоравливают и забывают о страшной болезни. Онкологи давным давно пришли к выводу и озвучили его людям на счет того, как побороть рак. Оказывается, людям необходимо хотя бы один раз в год проходить полное обследование, чтобы выявить тот или иной недуг на начальной стадии и своевременно начать лечение. В таком случае шансы на полное излечение от рака удваиваются.Есть множество способов, которые предупреждают онкологию. Чтобы защитить себя, человеку достаточно вести здоровый образ жизни, меньше нервничать и радоваться своей жизни. Казалось бы, советы медиков настолько банальны, но следовать им получается не у всех.Ученые проводили множество исследований, в которых проверяли продукты питания на предмет защиты или борьбы против злокачественных клеток. И им удалось выявить, что капуста является мощнейшим средством профилактики онкологических заболеваний. Более того, по мнению ученых, употребляя капусту ежедневно, человек может даже ускорить процесс борьбы со злокачественным новообразованием.Самыми полезными сортами капусты медики называют брокколи и цветную капусту. Именно их использовали в научных экспериментах и проверяли, как в действительности воздействует капуста на само заболевание и живой организм. В результате всех проведенных исследований было обнаружено, что брокколи и цветная капуста при достаточном употреблении не только защищает от появления раковых клеток в организме, но и замедляет рост злокачественных опухолей, если они уже имеют место быть.Такой же эффект ученые выявили и у малины. Как выяснилось, данная ягода обладает мощным антиоксидантным свойством и защищает организм человека от появления в нем злокачественных новообразований. По информации, которой делятся ученые со всем миром, малина способна в буквальном смысле угнетать раковые клетки и останавливать процесс их развития. Поэтому медики советуют почаще налегать на малину и другие продукты, которые являются природными антиоксидантами.