Проверенный на практике метод от аллергии

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Это проблема требует комплексного подхода.Аллергические проявления – причина слабых защитных сил организма. Нарушенная иммунная система неспособна справиться с инородным телом, отсюда и все вытекающие последствия. Чтобы повысить иммунитет, следует разобраться, что влияет на его качество.Евгения Ксёнз, консультант в области здорового питания и образа жизни.Любой аллерген (пыль, пыльца, микроб, пищевой или химический компонент), попадая в ослабленный организм, вызывает неприятные симптомы. В здоровом теле раздражитель своевременно распознается и обезвреживается защитными механизмами – так же, как и при вторжении в организм вируса.Причины слабого иммунитета:вредные привычки;малоактивный образ жизни;эмоциональное перенапряжение;плохое питание.Проанализировав вышеизложенный список, можно понять, что для поднятия иммунитета необходимо избавиться от вредных привычек, начать вести активный образ жизни, контролировать свои эмоции и чаще находиться в местах, которые успокаивают, умиротворяют, например, на природе и с близкими людьми.Но наибольшее влияние на здоровье оказывает питание. При неправильном питании в организме преобладает патогенная микрофлора, которая существенно отражается на иммунитете и является дополнительной причиной развития аллергии, поскольку отходы ее жизнедеятельности – это токсины, отравляющие наше тело.Как быть?Если вы – жертва аллергии, следует начать не только сбалансированно питаться и включить в рацион свежие овощи и зелень, пить больше чистой воды, исключить сахар, алкоголь, глютен, животный белок, кофеин, но и очистить организм от токсинов и шлаков.Стоит начать с очистки кишечника, места, где скапливается большая часть продуктов распада и формируется микрофлора. Для качественной и, главное, безвредной очистки следует отказаться от клизмы и полностью промыть желудочно-кишечный тракт. К выбору способа процедуры следует отнестись внимательно, учитывая индивидуальные особенности. Это может быть: шанк-пракшалана, прием касторового масла или других натуральных слабительных средств, не вызывающих привыкания организма.Если нет противопоказаний, после этого необходимо очистить печень. Кофейная клизма – мягкий и эффективный способ. Достаточно провести эту процедуру один раз. А теперь следует перейти к очистке кожи – самого большого органа в нашем теле, который также имеет свойство накапливать токсины.Для очистки кожи подойдут баня, массаж, активный вид спорта. Можно совместить все варианты или выбрать наиболее подходящий, главное – спровоцировать потоотделение и лимфодвижение.ВажноЛюбые процедуры, проведенные с целью оздоровления, не будут иметь силы, если начать вести прежний образ жизни, есть нездоровую еду. Кроме того, всегда важно осознанно выбирать продукты себе в пищу, ведь в зависимости от стадии зашлакованности может потребоваться больше времени для полного освобождения организма от шлаков и токсинов.