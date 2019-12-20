Самые распространенные причины болей в животе
Ученые озвучили наиболее частые причины болей в животе. Выяснилось, что они указывают на проблемы со здоровьем.
Исследователи считают, что боли в области живота чаще всего связаны с проблемами в области живота или это обычный дискомфорт после приема пищи. Подобные боли проходят сами собой. Однако, бывают случаи, когда необходимо обратиться к врачам.
Обычно это бывает из-за кровотечения, лихорадки или рвоты. Также ученые заявили, что боль появившаяся из ниоткуда, может быть связана с проблемами со здоровьем.
Например, такие заболевания как язва, аппендицит, острый холецистит сопровождаются болями в области живота.
Самая опасная причина — болезнь Крона, рак органов системы пищеварения. Специалисты убеждены, что подобные состояния встречаются крайне редко и связаны с иными проблемами в организме человека.
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