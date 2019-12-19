Ученые объяснили, как депрессия влияет на здоровье сердца

Не стоит игнорировать свое душевное состояние.

Ученые выяснили, что депрессия наносит физические повреждения сердцу человека. Исследование показывает, что это психическое заболевания увеличивает риск преждевременной смерти у кардиологических пациентов в два раза.

Кардиологические пациенты в два раза чаще уходят из жизни преждевременно, если страдают от депрессий. Ученые наблюдали за 24 138 подобными пациентами в течение 10 лет. Оказалось, что у жертв болезней коронарных артерий депрессия является самым значительным единичным фактором, позволяющим предсказать время смерти.

Этот вывод оставался справедливым даже после учета других факторов, включая возраст, расу, наличие диабета и повышенного артериального давления. Физиологи Американской кардиологической ассоциации подчеркивают, что полученные данные показывают важность своевременной диагностики депрессии и борьбы с этим психическим заболеванием, а также его способности оказывать биологическое воздействие на внутренние органы человека.

Ученые из Heart Institute в штате Юта в ходе исследования наблюдали за пациентами, которые прошли через ангиографию, позволяющую определить наличие болезни коронарных артерий. Для диагностики скрытых депрессий ученые использовали стандартные психологические методики. Пациентов с депрессией поместили в отдельную группу в зависимости от того, насколько долго они страдали от сердечно-сосудистых заболеваний. До последнего времени большинство подобных исследований изучали влияние депрессии в какой-то отдельный период времени, например, в течение 30 дней после диагностики болезни сердца или даже на момент этой самой диагностики. Однако теперь исследователи проводили наблюдения в течение целых 10 лет после установки диагноза болезнь коронарных артерий.

За этот период 15% или 2 646 пациентов столкнулись с депрессиями в какой-то период времени. Из них более 37% стали жертвами депрессии в течение первых 5 лет. Было доказано, что продолжительность жизни таких пациентов сокращается, даже несмотря на то, что этот показатель и без того безрадостен из-за проблем с артериями. Однако риск преждевременной смерти при наличии депрессии у таких людей вырастал в два раза.
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