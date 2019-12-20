Осторожно, эти растения могут вызвать сильную аллергию

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Эксперты рассказали, каким растениям не место в доме аллергиков.Всем известно, что в доме, где живут люди, обязательно нужно устанавливать различные растения, которые будут выполнять несколько функций — очищение воздуха и насыщение его кислородом, дополнение к интерьеру и положительные эмоции для домочадцев, особенно, когда они зацветают. Но как оказалось, любимые комнатные растения могут стать причиной аллергической реакции у людей, предрасположенных к данному заболеванию.Растения и аллергияНа самом деле, знать наверняка, вызовет тот или иной цветок в горшке аллергию у своего хозяина, практически невозможно. А это потому, что подобную реакцию может спровоцировать и то растение, за которым он ухаживал несколько лет и при этом все было хорошо.Оказывается, аллергия на комнатные цветы может появиться из-за грибка, развившегося в почве, а также пылевых клещей, оседающих на листья вечно-зеленых растений. Хотя, в некоторых случаях врачи ставят такой диагноз, как аллергия на цветы, например, лилию, ведь она обладает резким ароматом. Одними из популярных растений, которые медики не советуют покупать для дома, являются: папоротник, диффенбахия, цикламен, гортензия, азалия, эухарис, каланхоэ. Что касается остальных растений, то прежде чем определить, какой из них стал провокатором аллергии, человеку придется сдать несколько анализов.Как выявить аллергию на комнатные растения?Если вы начали чихать, кашлять, у вас появился насморк и сыпь по всему телу, а также отеки (чаще всего лицо и руки), когда вы приходите домой с улицы, тогда есть смысл узнать, нет ли у вас аллергии.Сначала нужно будет сдать анализ крови на общий иммуноглобулин Е, в случае если у вас аллергия, то его показатель будет выше нормы.Затем аллерголог возьмет у вас аллерго-пробы, дабы выявить, какое именно вещество вызывает реакцию. После чего будет назначено лечение.При появлении характерных признаков аллергии следует немедленно обратиться к врачу, потому как отек Квинке может стать причиной смерти человека.