Как быстро справиться с простудой: проверенные способы
Никому не хочется болеть перед Новым годом, поэтому эксперты народной медицины собрали воедино несколько эффективных рецептов, которые могут помочь вам избавиться от неприятных симптомов простуды или ОРВИ в домашних условиях.
Если не дышит нос
Необходимо закапывать его водным раствором с морской солью или же зеленым чаем (без сахара) в течение дня не менее шести раз.
Когда слабость одолевает
Отвар из шиповника обладает мощным мочегонным свойством, поэтому пить его нужно по 3-5 стаканов в день, но при этом не забывать и об обычной воде. Так как шиповниковый отвар очистит организм т болезнетворных микробов, вы быстрее встанете на ноги.
Если кашель стал уже «затяжным»
В таком случае следует прибегнуть к помощи отвара из изюма. Готовится он так: 100 г изюма измельчить на мясорубке и залить стаканом воды, поставить на медленный огонь и томить 10 минут. Процедить и пить по полстакана утром и вечером.
Чем сбивать температуру?
Во-первых, помните правило — сбивать температуру разрешается только в том случае, если она поднялась выше 38,5 градусов, а когда она меньше — иммунная система активно трудится.
Листья брусничного куста и цветы липы обладают жаропонижающим свойством, поэтому отвары из них можно использовать вместо таблеток и сиропов.
Помните, симптомы ОРВИ и гриппа практически одинаковые и отличить их друг от друга могут не все, так что первым делом при их появлении стоит обратиться к терапевту, который определи, какое именно заболевание вас одолело. И только после этого целесообразным будет лечение лекарственными препаратами, а в качестве правильного дополняющего средства можно использовать предоставленные выше рецепты.
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Добавил klava в категорию Инфекционные болезни
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