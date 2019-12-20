Назван простой, но эффективный рецепт очистки крови и лимфы

О нем вы даже не догадывались.

Каждая клетка организма окружена особой межклеточной жидкостью, через которую питательные вещества и кислород из крови поступают к клеткам, туда же попадают все вредные продукты жизнедеятельности клеток, а также токсические вещества, бактерии и вирусы, проникающие в организма из внешней среды.

Все эти инфекционные агенты могут вызывать повреждение клеток и даже их гибель. Поэтому необходим постоянный отток межклеточной жидкости, дренаж всех органов и тканей, обеспечивающий удаление вредных веществ и освобождающий пространство для поступления питательных веществ из крови.

Затем лимфатические сосуды, сливаясь формируют главные лимфатические протоки, из которых лимфа попадает в кровяное русло. В крови и печени завершаются процессы обезвреживания, начатые в лимфатических узлах.

Таким образом состояние лимфатической системы во многом определяет здоровье каждой клетки и молодость организма в целом. Вот как она важна!

Поэтому наша лимфатическая система тоже нуждается в очищении, которое можно провести с помощью натуральных средств.

Очистка лимфы с помощью лимонов и меда

Очистка: 1-й день: утром клизма (2 л воды с 2 ст. л. яблочного уксуса), соблюдать вегетарианскую диету.

За день съесть 1 тертый лимон с хорошо распаренной цедрой (сок не подогревать), смешать с фруктовым сахаром или медом;

2-й день: то же самое, но 2 лимона;

3-й день: то же самое, но 3 лимона;

4-й день: то же самое, но 4 лимона;

5-й день: то же самое, но 5 лимонов и так далее до 15 лимонов в день.

Затем в обратном порядке, то есть каждый день на один лимон меньше.

За месяц растворяются все отложения, выводятся шлаки, очищается лимфа, кровь насыщается витаминами.
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