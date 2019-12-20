Медики назвали оптимальное время для интима

Проведено соответствующее исследование.Сексуальная жизнь является важнейшей частью отношений в паре. Однако вопрос о том, сколько должен длиться половой акт, постоянно возникают как у мужчин, так и у женщин. Наконец-таки ученые выяснили, его идеальная длина.Исследованиям в этой области занимались ученые из США. Специалисты провели опрашивали мужчин и представительниц прекрасного пола из разных стран. Исследователи выяснили, что женщинам нравится, когда секс длится 25 минут 51 секунду, а вот представителям противоположного пола вполне хватает сексуальной связи, которая длится 25 минут и 43 секунды.Кстати, ни один участник не смог приблизиться к идеальной продолжительности. Больше всего в этом преуспели представители сильного пола с США. В возрасте 31 года жители Америки занимались сексом в течение 17 минут и 5 секунд.В целом во всех странах продолжительность полового акта с каждым годом становилось только больше, но через время уменьшалась.